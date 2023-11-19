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AK Parti Marmaris'ten Avrupalı başkan adayı

SİYASET 19.11.2023, 09:22
AK Parti Marmaris'ten Avrupalı başkan adayı

Yerel seçimlere 4 ay kala Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye başkanlığı için ilk resmi adaylık açıklaması AK Parti’den geldi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) -  AK Parti Marmaris önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden; çocukluğu ve gençliği Avrupa’da geçmiş turizmci Erdal Kandemir, Marmaris Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında beraberinde İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Cavidan Öner ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kalabalık partili grubunun destek verdiği basın toplantısında belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayan Kandemir, "1967 Kütahya doğumlu olu aslen Sinop'luyum.  Ben 1 yaşındayken ailemin Almanya’ya gitmesiyle çocukluğumdan itibaren orada büyüdüm. Almanya'nın Heidelberg şehrinde Friedrich Ebert GrundSchule ve Heidelberg WilckensHauptschule okullarını bitirdikten sonra inşaat meslek okuluna devam ettim. Ailemin 1984 yılında Türkiye'ye temelli dönüş kararı almasıyla İstanbul'a taşındık. Almanya'da eğitim almam sebebiyle Almanca ve İngilizce dillerini çok iyi seviyede konuşabiliyorum. 1985 yılında Marmaris'e taşınarak turizm sektöründe ticarete başladım. 1989 yılında Marmaris'in yerlisi Canan Kandemir ile evlendim ve iki çocuk babasıyım. 1993 yılından beri Avrupa'nın Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Yunanistan gibi birçok ülkesinde ticaret yaptım ve dönem dönem oralarda yaşadım. 2009 yılında Marmaris’te Ege Prestij yapı isimli müteahhitlik firmamı kurdum.  Bugün burada Belediye Başkan aday adaylığımı sizlerin huzurunda açıklıyorum" dedi.

MARMARİS’İN GELECEĞİ İÇİN GÜNCEL PROJELER SIRADA

Kandemir gelecekteki projeleri konusunda ise yaptığı açıklamada, Marmaris'in turizm potansiyeli herkesin malumu olduğunu belirterek, "Denizi, doğası, tarihi yerleri, yöresel yemekleri ve kendine has kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Ancak, turizmin getirdiği bazı sorunlar da var. Bu sorunları çözmek için, Marmaris Belediye Başkanı aday adayı olarak karşınızdayım. Benim için önemli olan, Marmaris'in sadece bugünü değil, geleceği. Bu nedenle, projelerimizde çevre dostu, sürdürülebilir ve insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Halkımızın, özellikle de gençlerimizin ve kadınlarımızın daha fazla söz sahibi olacağı bir yönetim anlayışı hedefliyoruz. Sizlerin desteğiyle, Marmaris'i daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.

Marmaris'in geleceği için son iki yıldır alt yapı ve dev projeleri üzerinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kandemir, bu seçimlerin Marmaris'in geleceği için son derece hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Her yaş ve kesimden insanımızın sorunlarına çözüm bulmak için elimden geleni yapacağım. Marmaris, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. İnanıyorum ki doğru adımlar atarak ve doğru projeleri hayata geçirerek Marmaris'i daha da ileriye taşıyabiliriz. Bu nedenle çalışmalarımızı sadece alt yapı ve dev projelerle sınırlı tutmuyoruz. Eğitimden kültüre, sokak hayvanlarından sanata birçok alanda projelerimiz var. Bunlar hayata geçirildiğinde, Marmaris'in potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkacaktır. Sizlerden aldığımız destekle bu zorlu ama bir o kadar da keyifli süreci hep birlikte başaracağız.” dedi.

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