AK Parti'li Esgin'den 'LGBT' açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, aile yapısını hedef alan LGBT meselesinin Türkiye'nin gündemine taşınmaya çalışıldığını iddia ederek LGBT'liler konusunda Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin yaklaşımlarının desteklenmesi yönünde bazı kesimlerin özel çaba sarf ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, aile yapısını hedef alan LGBT meselesinin Türkiye'nin gündemine taşınmaya çalışıldığını, bu meselenin milletçe mücadele edilmesi gereken siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi.

"Aile soykırımı" olarak gördükleri bu konuya bazı çevrelerin özellikle eğildiklerini ifade eden Esgin, "Aile olmayı, millet ve devlet gibi bir varoluş öznesi değil de sadece isteyenin tercih edeceği seçeneklerden biri gibi gösterme çabasında olanları görüyoruz." dedi.

Bu konuda sadece siyasi duyarlılık değil, toplumsal olarak tüm kesimlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Esgin, LGBT'yi destekleyen uluslararası kartellerin yerel iş birlikçilerinin varlığının dikkatlerden kaçmaması gerektiğini ifade etti. Esgin, aileyi korumaya yönelik mücadelede karşılarına ana muhalefet partisi ve yerel yönetimlerinin çıktığını gözlemlediklerinin altını çizdi.

"CHP, hiçbirimizin itiraz edemeyeceği genel geçer kavramları ileri sürüp, bunun arkasındaki art niyeti ya yok sayıyor ya örtüyor veya meşru gösterme gayretine giriyor" diyen Esgin, "Bu topraklarda kim hedefleri için bazı doğruları ara durak olarak kullanmak istiyorsa, en özgür ve destekleyici ortam olarak kendisine CHP'yi yakın görüyor. CHP artık bazıları için ara durak, bazıları için kuluçka merkezi, bazıları için ise payanda durumunda. Demokratik olmayan yollar için ara durak, cinsiyetsiz toplum peşinde olanlar için kuluçka, terör örgütleri için bir payanda halindedir. Ana muhalefet partisinin Türkiye için geldiği nokta ne kadar üzücü" diye konuştu.

Esgin, LGBT'liler konusunda Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesinin bu tür yaklaşımları desteklemek için özel bir çaba sarf ettiğini, bu çirkin desteklemeleri vatandaşların takdirine bıraktıklarını sözlerine ekledi.