AK Parti'li Çelik'ten konsolosluk kapatma kararlarına tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, güvenlik gerekçesiyle konsolosluklarını kapatma kararı alan ülkelere tepki göstererek, "Endişe yaymaya dönük açıklamalar sorumsuzca" dediANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, güvenlik gerekçesiyle konsolosluklarını kapatma kararı alan ülkelere tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'eki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını anımsatarak, "Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır" dedi.

Çelik, "Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1621144124815704064