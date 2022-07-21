AK Parti heyetinden efelere çıkartma

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve milletvekilleri, Efeler ilçesinde partililerle ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

KADİR KANAT- BÜYÜKŞEHİR MEDYA

AYDIN (İGFA) - AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Milletvekilleri, Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sahaya indi.

Heyetin ilk durağı sanayi esnafına oldu, Zeybek ve 1 sanayi sitesinde kapı kapı gezen AK Parti heyeti akabinde Osman Yozgatlı, Çiftlikköy, Işıklı, Kuyulu, YeniKöy, Şevketiye ve Dalama mahallerinde bulunan vatandaşlar ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi.