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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bingöl'de teşkilatıyla buluştu

SİYASET 26.12.2022, 17:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bingöl'de teşkilatıyla buluştu

‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı çerçevesinde AK Parti heyeti Bingöl’e geldi. Bingöl Belediye binası konferans salonunda basın ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, şehir buluşmaları kapsamında Bingöl'de partililerle buluştu.

 
AK Parti Teşkilatlarının sadece seçimden seçime sahaya çıkan, sadece seçime yakın dönemlerde vatandaşlarla temas etmeye çalışan teşkilatlar olmadığının altını çizen İleri, "Bizler her zaman sahadayız her zaman vatandaşımızın yanındayız. Seçime yaklaştığımız bu dönemde enerjimizin bir başka olduğunu da görüyoruz. Herkes 2023 seçimlerinin kritik ve önemli olduğunu gayet net görüyor. Bu seçiler önemli çünkü Ak parti iktidarının Cumhurbaşkanımız liderliği ile hayata geçirdiği kazanımları korumak noktasında kritik olduğunu herkes görüyor" diye konuştu.

Söz konusu seçimlerin oldukça önemli temellerini son derece sağlam bir şekilde attıkları Türkiye Yüzyılı vizyonu hayata geçmesindeki kritik rolünün ortada olduğunu ifade eden Ömer İleri, "Hepinizin malumu Dünyada çeşitli sınamalarla karşı karşıyayız, hemen kuzeyimizde bir savaş var, kısa süre önce dünyayı etkisi altına almış olan bir pandemi vardı. Şu içinden geçmiş olduğumuz süreçte bir taraftan gıda krizleri küresel anlamda konuşuluyor. Bir taraftan da enerji krizleri konuşuluyor. Ama bununda ötesinde bütün dünyayı etkileyen bir sıkıntıda söz konusu. Türkiye bütün bu sınamalara rağmen bu sıkıntılı süreçte çok şükür ekonomisini büyüterek ihracatını arttırarak yoluna devam etti" dedi.

Konuşmasında 6’lı masa ve ana muhalefete de yüklenen İleri, "Türkiye’de yurt içinde bulamadıkları vizyonu maalesef yabancı danışmanlar ile bulmaya çalışıyorlar" dedi.

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