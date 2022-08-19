AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. İleri Sakarya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri’yi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya, tarım, turizm ve sanayinin yanı sıra coğrafi konumu, büyük şehirlere olan yakınlığı ve potansiyeli ile yıldızı parlıyor” dedi.SAKARYA (İGFA) - Bir dizi temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkan Ekrem Yüce’nin karşıladığı ziyarete AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti. Buluşmada Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da hazır bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Dr. İleri, Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’na Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Recep Uncuoğlu’yla birlikte oy kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nın önemine işaret ederek, “Gençlerin işin öznesi olduğu, katılımcılığın esas alındığı, birlikte yönetim anlayışının dikkate alındığı çalışmaları çok önemsiyorum. Bu yarışmada da gençlerin çalışmanın içinde olduğunu görmekten mutluluk duydum. Çalışmada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve ekibini kutlarım” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri’yi Sakarya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemizin en önemli marka şehirlerinden biri olan Sakarya, tarım, turizm ve sanayinin yanı sıra coğrafi konumu, büyük şehirlere olan yakınlığı ve potansiyeli ile yıldızı parlıyor. Ülkenin en önemli sanayi üretim fabrikalarına ev sahipliği yapan şehrimiz ihracatta 7. sırada bulunuyor. Doğal güzellikleri, denizi, nehri, gölü, longozu, yaylaları ve nice doğa harikasıyla yerli ve yabancı turistlerin en önemli rotalarından biri oluyor. Aynı zamanda Sakarya, her milletin her etnik kökenin bir arada huzur içinde yaşadığı barış ve kardeşliğin şehridir” dedi.

Topraksız tarım uygulamaları için jeotermal ısıtmalı sera kurduklarını da Dr. İleri ile paylaşan Başkan Yüce, yılda 1250 ton domates üretimi hedeflediklerini ve hasada başladıklarını belirterek, hasat yapılan domateslerden Dr. İleri’ye takdim etti. Yüce, ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojik gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizerek, Yazılım Park projesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve kısa süre içerisinde hizmete alacaklarını ifade etti.