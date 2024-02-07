AK Parti Edirne ilçe ve belde belediye başkan adayları yarın açıklanacak

AK Parti’de Edirne ilçelerinde Belediye Başkan adayları yarın açıklanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti’de Edirne ilçelerinde Belediye Başkan adaylarının yarın Edirne’de düzenlenecek bir törenle kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir yarın Saat 11:00'de Edirne Lalezar’da AK Parti’nin Edirne ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayacak.