AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İsrail'e sert tepki

Edirne'de AK Parti İl Başkanı Belgin İba, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına sert tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak sistematik şekilde sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları ve soykırım eylemlerini sert bir şekilde kınadı.

Belgin İba, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları ve işlediği insanlık suçlarını büyük bir endişe ve üzüntüyle karşıladığını belirterek, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar, masum sivilleri hedef alarak büyük acılara neden olmaktadır. Sivil yerleşimlere, hastanelere, masum halka yapılan saldırılar ve savaş suçları, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylemleri sert bir şekilde kınıyoruz ve İsrail'i derhal bu saldırılara son vermesi için uyarıyoruz. Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen bu insanlık ihlalini, canına kıyılan masum insanları ve hayatının başındaki bebeklerin katlini mazur gösterecek hiçbir insani gerekçe yoktur! Hiçbir vicdan ve insanlık onuru bu eylemleri sindiremez, sindirmemelidir" dedi.

İl Başkanı İba, Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve insan haklarının çiğnenmesini kabul edilemez bulduklarını ifade ederek, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, masum insanların hayatlarını kaybetmesine, evsiz kalmasına ve çocuk cinayetlerine neden olmaktadır. Bu trajediye son vermek için tüm uluslararası toplumu, İsrail'e dur demeye ve Gazze'deki bu vahşetin sonlandırılması için hareket etmeye çağırıyoruz" dedi.

Başkan İba, Filistin halkının yanında olduklarını ifade ederek, "İsrail'in bu insafsızca saldırılarına karşı durmayı ve bebeklerin, masum halkın zarar görmesine neden olan bu insanlık suçunu lanetlemeyi sürdüreceğiz" dedi. Başkan İba, tüm dünya ülkelerini, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı birlik olmaya ve bu trajedinin sona ermesi için harekete geçmeye çağırdı.