AK Parti'den Orhangazi'ye çıkarma

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz haftalarda başlatılıp, aralıksız süren ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ Programları kapsamında AK Parti Bursa Milletvekilleri ve teşkilat mensupları ile birlikte Orhangazi İlçesi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Milletvekilleri ve il, ilçe üç kademe teşkilat mensuplarının katılımları ile sürdürdüğü ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ programları Orhangazi İlçesi’nde devam etti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katıldığı saha çalışmalarında Orhangazi İlçesi’nin farklı mahallelerinde esnaflar, vatandaş ve sivil toplum örgütleri ziyaret edilerek, ilçeleri ve Bursa’nın geleceği adına görüş, talepleri dinlendi.

Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa Programı kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlerle şehrin her noktasında her kesimden Bursalı Hemşehrileri ile biraraya geldiklerini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ziyaretler kapsamında geldikleri Orhangazi’nin Bursa ve partileri için önemine vurgu yaptı. Başkan Gürkan, Orhangazi’nin kuruluşundan bu yana her dönemde hizmet anlayışlarına destek vererek, AK Parti’ye olan güvenini seçim sandıklarına yansıttığını belirterek, “Bizler de bu güven ve destekten güç alarak Orhangazimiz için en doğru hizmetleri verebilmek için teşkilatlarımız, Milletvekillerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte koordineli şekilde aralıksız çalışıyoruz. Partimizin merkezine aziz milletimizi koyan hizmet ve siyaset anlayışının en güzel örneklerinden birini daha burada hep birlikte veriyoruz. Bursamızın geleceği için hemşerilerimizin görüş ve istekleri bizim için çok değerli. Bu bilinç ve Bursalı Hemşerilerimizden aldığımız güçle Bursamız için çalışıyoruz ve çalışacağız”dedi.