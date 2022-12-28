Son Dakika

AK Parti'den Bursa'da ilçe başkanlarıyla 'Ala' buluşma

SİYASET 28.12.2022, 18:32
AK Parti'den Bursa'da ilçe başkanlarıyla 'Ala' buluşma

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti İlçe Başkanları ve il yürütme kurulu üyeleri ile toplantıda biraraya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, il başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda teşkilatların çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Burada konuşan Ala, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri  Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki emin adımlarla yürüyüşünün tüm dünya ülkelerinde hissedildiğini belirterek, dünyada söz sahibi, gündem belirleyen bir Türkiye hedefiyle Erdemliler Hareketi olarak kurulan AK Parti’nin icraat ve vizyonunun taçlandırılacağı bir döneme girildiğini ifade etti. 2023 seçimlerinin bu anlamdaki önemine dikkat çeken Ala, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin önüne serdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk ve önemli adımları hayatın her alanında atılmaya başlandı. Bir yandan her kesimden halkımızın günümüz şartlarında refah seviyesi arttırılırken, diğer yandan birçok alanda dünyaya örnek, vizyoner üretimler yapılıyor. Türkiye’yi güçlü geleceğine taşıyan yatırımlar sürerken, yine birçok alanda gelişimi sürdüren hukuki düzenlemelere devam ediliyor. Artık yalnızca bölgesinde değil dünya genelinde gündemi belirleyen, sözü dinlenen bir Türkiye var. Her kademeden teşkilat mensuplarımızın azimli çalışmaları, halkımızın da icraatlerimize, hedeflerimizi olan inancı ve güvenci ile bu kutlu yürüyüşe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

GÜRKAN: “BURSA TEŞKİLATLARI ÖRNEK İŞLERE İMZA ATIYOR”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da göreve gelmelerinin üzerinden iki yılın geçtiği bu günlerde Bursa Teşkilatları olarak partilerinin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarının aralıksız sürdürdüklerini belirtti. İki yıldan bu yana şehrin her noktasında sürdürdükleri saha çalışmaları ile her kesimden insana dokunduklarını anlatan Gürkan, “Bursamız için çalışmalarımızı hemşehrilerimizin görüş ve talepleri doğrultusunda şekillendiriyor, Bursamızda halkımızla birlikte yönetim ve hizmet anlayışımızın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bir yandan da yine her kademeden, partimizin kuruluşundan bu yana her dönemde AK Parti ve Türkiye sevdalısı dava arkadaşlarımızla düzenli olarak biraraya gelerek istişare mekanizmamızı işletiyoruz. Bursa Teşkilatları olarak çağın gerektirdiği dijitalleşme sürecine en hızlı ve etkili şekilde adapte alarak bu anlamda da Türkiye’ye örnek çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Bizler AK Parti Bursa Teşkilatları olarak 2023 seçimlerine ve Türkiye Yüzyılı’na hazırız. Her zaman olduğu gibi bu yolda üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 32
2. Galatasaray 14 30
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 15 16
12. Antalyaspor 14 16
13. Giresunspor 14 16
14. Kasımpaşa 14 15
15. Hatayspor 15 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. Ümraniye 15 10
19. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Fulham 16 22
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4