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AK Parti'den 7 İl Başkanlığı'na atama
SİYASET 05.07.2023, 18:16
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 7 il başkanlığına atama yapıldığı duyurdu.ANKARA (İGFA) - AK Parti Teşkilat Başkanlığı, 7 il başkanlığına yapılan atama haberlerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 7 il başkanlığına yapılan atamalara; Adıyaman İl Başkanlığı’na Emrah Erkan Bulucu, Erzincan İl Başkanlığı’na Mehmet Cavit Şireci, Kars İl Başkanlığı’na Muammer Sancar, Kırıkkale İl Başkanlığı’na Engin Pehlivanlı, Muğla İl Başkanlığı’na Gültekin Akça, Niğde İl Başkanlığı’na Mustafa Özdemir, Uşak İl Başkanlığı’na Himmet Yaşar'ın atandığı bildirildi.
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