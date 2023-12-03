AK Parti'de o süre uzatıldı

AK Parti’de meclis üyeliği başvurusu 5 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimler öncesi aday adayları belirlenmeye devam ederken, AK Parti meclis üyeliği için başvuruları 5 Ocak 2024 tarihine uzattı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından daha önce 3 Aralık 2023 olarak belirlenen meclis üyeliği aday başvurusu alınan son karar ile 5 Ocak 2024 tarihine uzatıldığı belirtildi.