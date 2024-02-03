AK Parti de o ilçelerde aday sessizliği sürüyor

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine kısa bir süre kala ve aday listelerinin 20 Şubat tarihinde YSK’ya teslim edilmesi son tarih olarak açıklanmışken, AK Parti’deki heyecanlı bekleyişin sona ermesi bekleniyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da CHP’den Cenan Tetik, İYİ Parti ‘den mevcut belediye başkanı Abdullah Naci Ünsal, MHP’den Aybike Şimşek ve DP’den İbrahim Göksu’nun İpsala Belediye Başkan adayı olarak açıklanmış olmasından sonra gözler Ak Parti’nin adayına çevrildi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından bazı illerin adaylarının açıklanmasından sonra Edirne’nin ilçelerinin kısa zamanda açıklanarak merakların giderilmesi bekleniyor. AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin, Genel Merkez ve İl Başkanlığının talimatları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirterek “Adaylarımızın açıklanması ile startımızı vereceğiz. İpsala’mızı ve beldelerimizi iktidarımız ile buluşturarak hizmet akışını hızlandıracağız ”dedi.

İpsala’da AK Partide Mehmet Kerman, Hakan İlkdoğmuş, Ali Koşan ve Emin Başaran İpsala Belediye Başkan aday adayı olarak bulunuyor.

KEŞAN VE ENEZ’DE DE AK PARTİ ADAYLARI BEKLENİYOR

Öte yandan Keşan ve Enez’de de AK Parti’nin belediye başkan adayları da açıklanmadı.

Keşan’da başkan adaylığı için resmi bir başvuruda bulunan olmazken veya başvuru olduysa da kamuoyuna açıklanmazken, Enez de ise Abdullah Bostancı, Hasan Güler, Mustafa Sünnetçi ve Nalan Yörüker Enez Belediye Başkan Aday adaylığı için başvuruda bulunmuştu.