AK Parti'de Erdoğan-Yapıcıoğlu buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nu kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Yapıcıoğlu'nu, kabulün gerçekleşeceği AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.

Kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin yerel seçimlere ilişkin olduğunu söyledi.