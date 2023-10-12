AK Parti'de Edirne'de Beril Üğdül'e yeni görev

AK Parti Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Beril Üğdül, Edirne İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Beril Üğdül, konuyla ilgili olarak sosyal medyasından yaptığı yazılı açıklama ile hem AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifasını, hem de yeni görevini kamuoyu ile paylaştı.

Üğdül’ün paylaşımında, 2,5 yıldır Keşan Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak görevini sürdürdüğünü anımsatarak, "Ne mutlu ki bu süre zarfı içinde ekip olarak nice zaferler ve başarılara imza attık. AK Partinin yeniliğinin daim olması temennisiyle Keşan da yapmış olduğum bu güzel görevin Genel Merkezin Tebliğinden dolayı görevimden affımı talep ediyor, bu görevi hayırlısıyla devir alan dava arkadaşıma, kardeşime canı gönülden şimdiden görevinde muvafakatiyetler diliyorum. Bu bir veda değil yeni bir başlangıç üstelik sadece kendi adıma değil siz değerli Keşan gençliği adına yeni bir adım yeni bir gelişme haberidir. Görevime Edirne Ak Parti Il Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak devam edeceğim. Bu süre zarfı içinde yanım da olan Keşan'a, Keşan Halkına ve Keşan Gençlerine, kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. Beraber yol yürüdüğümüz dava için elinden, aklından gelen ne varsa çabalayan herkese teşekkür ediyorum. Biz Elimizden geldiğince hangi makam, hangi koltuk olduğuna bakmaksızın davamız İçin çabalamaya devam edeceğiz. Rabbimizin izniyle nice zaferler göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, siz değerli Keşan Gençliği ile birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.