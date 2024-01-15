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AK Parti'de aday tanıtımı 18 Ocak'ta
SİYASET 15.01.2024, 16:46
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - 14 Ocak'ta açıklanması beklenen AK Parti adaylarının şehitler dolayısıyla ertelenen Ankara programı için tanıtım tarihi belli oldu.
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını da 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak toplantıda açıklanacağını duyurdu.
18 Ocak'ta ATO Congressium'da 17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.
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