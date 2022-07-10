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AK Parti Çanakkale teşkilatı bayramlaştı
SİYASET 10.07.2022, 18:45
AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenledi.ÇANAKKALE (İGFA) - AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenledi.
Bayramlaşma programına AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İl Başkanı Naim Makas ile partililer katıldı. Bülent Turan ayrıca, Ayvalık ve Lapseki bayramlaşma programlarına da katıldı.
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