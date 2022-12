AK Parti Bursa yönetimi bu kez Nilüfer teşkilatıyla buluştu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer ilçe teşkilatı ile biraraya geldi. Başkan Gürkan, AK kadroların, Türkiye’nin güçlü geleceğini ilmek ilmek işlemeye devam ettiğini söyledi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatları ile biraraya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Nilüfer ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile biraraya gelen Başkan Gürkan, teşkilat mensuplarından çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan, saha ve üye çalışmalarına katılımları ve gösterdikleri performanstan dolayı Nilüfer ilçe teşkilatına teşekkür etti. Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyon ve hedefleri önünde önemli bir milat olan 2023 seçimlerine Bursa teşkilatları olarak hazır olduklarını belirtti.

Her kademeden dava arkadaşlarının hedefleri doğrultusundaki çabalarının önemine vurgu yapan Başkan Gürkan, “AK Parti, ülkesinin geleceği için gecesini gündüzüne katanların biraraya geldiği, kalpleri Türkiye için atanların oluşturduğu bir dava hareketidir. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinden partimizin kuruluşundan bu yana yaptığımız hizmetler, her alanda attığımız reformist adımlarla bunu defalarca kanıtladık ve kanıtlamaya devam ediyoruz. Aziz milletimizin her seçimde sandıklara yansıttığı güven bu yoldaki en büyük gücümüzdür. Şimdi önümüzde yine önemli bir süreç var. Bu süreci yine hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz. Türkiye’nin gücüne güç katacak, daha nice dünyaya örnek işlere imza atacak olan AK kadrolar, aziz milletinin destek ve sevgisi ile bu güzel ülkenin yarınlarını ilmek ilmek işlemeye devam edecektir. Bursa teşkilatları olarak bizler, her zaman olduğu gibi hazırız ve kutlu yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz” dedi.