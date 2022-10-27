AK Parti Bursa: Yeni destekler hayatın her alanında

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin ailelere ve bireylere yönelik sosyal destek programlarını aralıksız sürdürdüğünü belirtirken, yeni aile destek programı ile hükümetin 15 milyar liralık bütçesini 40 milyar liraya çıkardığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Doğumdan vefat kadar yaşamın her alanında vatandaşlarının yanında olan AK Parti Hükümeti’nin, hayata geçirilen Yeni Aile Destek Programı ile sosyal hizmetlerden faydalanan ailelere verilen desteklerin tutarı ve niteliğinin arttırıldığını belirtti.

Yeni Aile Destek Programı ile AK Parti Hükümeti’nin 15 milyar TL’lik aile destek bütçesini 40 milyar TL’ye çıkardıklarını hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın başlattığı programla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destek tutarlarının arttırıldığını hatırlatan Başkan Gürkan, hane gelir tutarlarına göre daha önce 450 – 600 TL arasında olan desteklerin 850-1.250 TL’ye yükseltildiğini belirtti. Programlar kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan üçüncü ödemelerde 2 milyondan fazla haneye toplamda 1 milyar TL’den fazla destek gerçekleştirildiğini ifade etti. Gürkan, programlar kapsamında destek alan ailelere şu ana kadar 2,3 milyar TL’yi aşkın ödeme yapıldığını söyleyerek, açıklanan yeni paketle programa Çocuk Destek ve Elektrik Tüketim Desteği bileşenlerinin eklendiğini belirtti.

Başkan Gürkan, buna göre ihtiyaç sahibi ailelere çocuk sayısı, hane nüfusu ve elektrik tüketimine göre söz konusu yardımlarında yapılacağını ifade ederek, “Söz konusu ailelerimizin Türkiye Aile Destekleri Programımızdan faydalanabilmeleri için E-Devlet veya ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurmalarının yeterli olacağını kaydetti.

Davut Gürkan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hayata geçirilen destek programları kapsamında ayrıca yakını ya da yakınları vefat eden hanelere bu zor zamanlarında yanlarında olmak amacıyla söz konusu ailelere vefat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tek seferlik olmak üzere 1.062 TL’lik destek verileceğini belirterek, program dahilinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın her hafta ilgili belediyelerden şehirlerinde ya da ilçelerinde vefat edenlerin listesini alacağını duyurdu.