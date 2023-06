AK Parti Bursa teşkilatlarıyla bayramlaştı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı Kurban Bayramı bayramlaşma törenini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.HÜSEYİN İZCİ - SİMLANUR İNCE / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Önceki Dönem Sanayi ve Ticaret Bakanımız Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bayramlaşma programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, HÜDAPAR Bursa İl Başkanı Mehmet Şimşek, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Cemal Ersoy, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, MHP MDK üyesi Muhammet Tekin, Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Eski Yardımcısı Zekeriya Birkan, çok sayıda parti ve dernek mensubu katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Öncelikle bugünkü bayramlaşma törenimize katılmanız, teşrif etmeniz sebebiyle İl Yönetim Kurulu adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu sefer bir değişiklik yaptık biliyorsunuz. Bayramlaşmayı nasıl olsa Kurban Bayramı arefe günü sabah namazı teşrif tekneleriyle başlıyor deyip bayramlaşma törenimizi bugüne aldık. Inşallah iyi olmuştur.

"YEREL SEÇİMLERE KADAR BU TEŞKİLATLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanımız bir uygulama yaptı ve bayram sonu başlayacak dediğimiz ilçe kongreleri, vekil kongrelerini iptal ederek Eylül ayında olağanüstü büyük kongre ihlali yaparak yerel seçimlere kadar bu teşkilatlarımızda devam ederek yerel seçimlerden sonra il ve ilçe teşkilatlarımızın seçimlerini atmış olacağız. O da hayırlı olsun diyorum.

"RAYLI SİSTEME CİDDİ MANADA HIZ VERDİK"

Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştir. Hakikaten de öyle oldu. Bu seçim sonuçlarıyla biz milletimize bu 21 yıl içerisinde yapmış olduğumuz yüz yıllık hizmet Allah'ın izniyle 5 yıllık hizmet süresi içerisinde de belki de 100 yıllık bir hizmetler kervanında gerçekleştirip milletimize hizmetlerimizi sunmanın derdinde olmuş olacağız. Bizler bu dönemde iktidar partisi olarak hizmetlerimize hiç ara vermedik. Hangi bakanlığa bakarsak bakalım, nereye bakarsak bakalım, hakikaten çok güzel hizmetleri milletimize oldu. Ulaşımda hızlı tren olsun diyeceksiniz ki 'hızlı trene hala kavuşamadık' bir mahcubiyetimiz olsa da Allah'a çok şükür finans sorunları hallolması sebebiyle de 2024 sonunda kısmetse test seferlerine başlayarak Bursalıların, hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Yine aynı dönemde raylı sistemle ilgili olarak başlamış olduğumuz Ulaştırma Bakanlığıyla beraber Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla raylı sistemi ciddi manada hız verdik. Ve onunla da yetinmedik.

"BURSALILARA FARKLI BİR HİZMET KERVANI DAHA BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ"

Raylı sistemin ilk etabında yapılmış olan tasarruf tedbirlerinde fakülte ve Görükle hattını da hizmete sunarak Bursalılara farklı bir hizmet kervanı daha başlatmış olacağız. Onunla kalmadık tabii ki. Bununla beraber önümüzdeki süreçte inşallah planları yapıldığı için söylüyorum. Ihale, proje ihaleleri de bittiği için söylemekte bir beyis görmüyorum. Önümüzdeki süreçte çok büyük elzem olacak olan kuzey otobanı projesi de inşallah tamamlanabilirse Bursa'ya önümüzdeki 10 yılların hizmetini verebilecek olan büyük bir olgu projesini gerçekleşmiş olacak. Bu dönemde bu destekleri sebebiyle önceki dönem Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Rabbim inşallah keseceğimiz kurbanları, yapacağımız ibadetleri dergahı eğitimde en güzel şekilde kabul etmesini dua ediyorum, temenni ediyorum. Alvarlı Efe Hazretlerinin kaleme aldığı gibi hüznü, keder def ola, dilde hicap ref olan cümle günah affola.

"BUGÜNDEN SONRA AÇILACAK 50 TANE NOT ALDIĞIM PROJE VAR"

Kurban kelimesinin kökü kurttur. Yani yakınlık demektir. Inşallah bu sırra erenlerden oluruz ve milletçe, ümmetçe, yakınlık derecemiz artar. Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, paylaşmanın en çok hissedildiği günlerdir. Küslerin barıştığı, kavgaların sona erdiği dönemlerdir. Rabbim inşallah bayramı bu şekliyle doya doya yaşamayı nasip etsin. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Yeni seçim sürecinden çıktık. Ama bir seçim süreci bitti. Başka bir seçim sürecine doğru hızla gidiyoruz. Aksilik olmazsa 9 ay sonra inşallah hem Bursa'mızı hem de ülkemizde yerel seçimler icra edilecek. Ben genelde bu tip konuşmalarda çok proje anlatan bir adam değilim. Hatta bazı parti büyüklerim de bazı arkadaşlarımız da, 'bu konuşmalarda belediye çalışmalarından niye bahsetmiyorsunuz' diye ifade etti. Ben de orada arkadaşlar önüme not vermişler.

AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğini, ustalığını bir kez daha konuşturdu. Ve değişimin ve dönüşümün de öncüsü olduğunu sadece Türkiye'ye, Türk siyasetine değil, dünya siyasetine gösterdi. Gerek bakanlıklardaki değişikliklerle, Bakan yardımcılarındaki değişiklikler gibi, gerek kendi teşkilatında, genel merkezdeki değişikliklerle taze kanın ne demek olduğunu, yeni isimleri sisteme katmanın ne kadar önemli olduğunu, değişimin, dönüşümün heyecanı, lideri olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Hamdolsun gerçekten bir satranç ustası liderimiz var. O kadar usta ki işte 28 Mayıs akşamı otobüsün üstüne çıktığında biliyorsunuz duyanlara, duymayanlara ben onu seviyorum şarkısını söyledi. Sosyal medyada bir vatandaş paylaşmış. Yazmış ki ya bu adam seneye Eurovision yarışmasına girsin o da kazanır. İşte böyle usta bir siyaset.

"MUHALEFET YERİNDE SAYMAYA DEVAM EDİYOR"

Yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Ve hamdolsun görüyoruz ki işte o heyecanı Türkiye'ye yaşatıyor. Ama bakıyorsunuz muhalefet yerinde saymaya devam ediyor. 12 seçim kaybetmiş Genel Başkan koltuğu bırakmamak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ama biz değişimle, dönüşümle hamdolsun heyecanı Türkiye'ye getiriyoruz. Vatandaşımız acaba bugün hangi kararname çıkacak? Hangi değişik. olacak diye gözünü kulağını gene bize dikmiş bizi takip ediyor. Ve bu önümüzdeki dönemde inşallah Bursa'nın siyasi ağırlığı çok daha artacak. Çünkü artık Partinin Genel Başkanvekili Bursa'dan Efkan abimiz hamdolsun onunla beraber Bursa'ya güzel hizmetler yapacağız. Eksik işleri tamamlayacağız. Vizyon projeleri hayata geçireceğiz ve inşallah farklı bir Bursa'yı beraber inşa edeceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın konuşmasından satır başları şöyle;

Değerli kardeşlerim buradan gelirken yetişebildiğimiz kadarıyla tek tek arkadaşlarımıza merhabalar derken bakıyorum her biriyle anlatacak hikayelerimiz var. Her biriyle oturduğumuzda söyleyecek sözümüz var. Gelecek tasavvurumuz var. Değerli kardeşlerim bu çok kıymetli bir husus onun için şurada bulunan kardeşlerimiz bugün Kurban Bayramı için bayramlaşmak üzere bir araya gelmiş bu heyet Türkiye'de kurulduğu günden bugüne kadar girdiği her seçimi kazanarak ve kendi inancı önündeki bütün engelleri kaldırarak hedeflerine doğru ilerleyen bir hareketin bir anlayışın, bir partinin kadroları.

"BİZİM GÜCÜMÜZ, DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİREREK, HEDEFLERİMİZE DOĞRU ADIMLARLA YÜRÜMEK"

İşte şimdi burada burada bu cemaatlerin temsilcileri de var. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Onlar hakkını, hukukunu veren bir anlayışın onlara yapılmış yanlışı da düzelten hak üzere yürüyen, hakkaniyetten ayrılmamayı ilke edinmiş, bu anlayışın kadroları burada. Her birinizin bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bütün Bursa'da yaşayan kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bütün partilerin mensuplarının bayramlarını tebrik ediyorum. Bizim gücümüz demokrasimizi güçlendirerek, hedeflerimize doğru emin adımlarla gidiyor olmamızdadır, asıl gücümüz buradadır. O bakımdan kıymetli kardeşlerim bize verilen, bize tevdi eden, bana tevdi edilen bu görevi de izninizle ben her birinizin emeğinin karşılığı olarak görüyorum ve Cumhurbaşkanımızın da bunu Bursa'ya verdiğini söylüyorum.