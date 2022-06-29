AK Parti Bursa Mudanya'da 'Gençlik'e atama

Bursa'da AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'na yeni yılda atanan İlçe Başkanı Orhan Samast ve oluşturulan yürütme ve yönetim kurulunun ardından gerçekleştirilen detaylı çalışmaların sonucunda önceki hafta Kadın Kolları'na yapılan atama sonrasında Gençlik Kolları da göreve başladı.BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na AK Parti Genel Merkezi ve il, ilçe teşkilatları nezdinde gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar neticesinde Çilem Palancı'nın ardından İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına da Yunus Emre Türk getirildi.

Bursa'da Sosyal Politikalar Birim Başkanı olan Yunus Emre Türk, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın tevdi ettiği Mudanya'daki görevlendirmesini Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk'ten aldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya teşkilatlarını partilerinin 2023 ve sonrasındaki hedeflerine en iyi şekilde taşıyabilecek kadroların oluşturulabilmesi için detaylı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Mudanya’da görevlerini devralan Kadın Kolları Başkanı Çilem Palancı ile Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Türk’e başarılar dileyen Başkan Gürkan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana her dönemde, her kademede siyaset yapmış dava arkadaşları ile partilerinin hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ise, güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda AK Parti teşkilatlarının her dönemde olduğu gibi en büyük güç ve destek kaynaklarından biri olmaya olacağını belirterek, Palancı ve Türk'e yeni görevlerinde başarılar diledi.