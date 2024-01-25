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AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları kim olacak? İşte son kulis bilgileri…

SİYASET 25.01.2024, 14:37
AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları kim olacak? İşte son kulis bilgileri…

Gazeteci Yazar Mesut Demir, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları ile ilgili son kulis bilgilerini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

AK Parti’de aday belirleme sürecinde son düzlüğe yaklaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Alinur Aktaş’ın açıklanmasının ardından Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçeleri MHP’ye verilmişti.

MHP Yenişehir’de Davut Aydın ve Mustafakemalpaşa’da Ahmet Beygirci’yi aday olarak gösterdiğini açıklamıştı.

Kalan ilçelerde kimler belediye başkan adayı olarak gösterilecek?

Merak edilen sorunun cevabı bu hafta sonu netleşecek. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü de Merinos AKKM’de adaylar tanıtılacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bazı ilçelerde tek isim, bazı ilçelerde 2 isim olacak şekilde liste hazırlanıp sunulduğu kulislere yansıdı.

Osmangazi’de Mustafa Esgin, Yıldırım’da Oktay Yılmaz, Mudanya’da Gökhan Dinçer, İnegöl’de Alper Taban, Harmancık’ta Yılmaz Ataş, Keles’te Ali Mersin, Orhaneli’de Ali Osman Tayır, Orhangazi Mustafa Kaya isimlerinin kesinleştiği gelen bilgiler arasında.

Büyükorhan’da Ahmet Korkmaz ve Üzeyir Tüfekçi, Gemlik’te Refik Yılmaz, Zafer Işık, İznik’te Halil İbrahim Gökbulut, Osman Sargın, Karacabey’de Ertem İşcan, Murat Erol, Kestel’de Mustafa Sayılgan, Ali Zeybek, Nilüfer’de Mustafa Dündar, Hatice Kübra Gönder Yarar, Gürsu’da Mustafa Işık ve İbrahim Arslan isimleri arasında son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vereceği belirtiliyor.

İsimlerin belirlenmesinde kamuoyu yoklamaları, teşkilatın talebi, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekillerinin önerileri dikkate alınarak belirlendiği ancak, anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamalarının daha ağır bastığı ifade ediliyor.

CHP’de ise Nilüfer, Mudanya ve Gemlik adayları hariç diğer adaylar belirlenmişti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi Erkan Aydın, Yıldırım Mehmet Önder Mutlu, Gürsu Haşim Öztürk, Karacabey Gönül Avil, Harmancık Haşim Ali Arıkan, Orhangazi Şaban Çetin Çoklar, Keles Orhan Aslan, İznik Ali Sarı isimleri açıklanmıştı.

Açıklanmayan ilçelerin 28 Ocak Pazar günü açıklanması bekleniyor.

CHP’nin Mudanya adayının Erdal Aktuğ olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hayri Türkyılmaz’ın bağımsız ya da başka bir partiden aday olacağı da kulis bilgileri arasında.

CHP’nin Nilüfer’de Mehmet Yıldız ismini aday göstereceği gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor.

CHP’nin Gemlik’te Zeynep Akış Serintürk ismini aday göstereceği de öne sürülüyor.

İyi Parti’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Osmangazi’de Orkun Özeller, Büyükorhan’da Sevim Alkış, Gemlik’te Ertuğrul Yavuz, Gürsu’da Levent Çelik, Harmancık’ta Mehmet Aslan, İznik’te Mustafa Küçük, Karacabey’de Fatih Karabatı, Keles’te İsmail Yeni, Orhangazi’de İsmail Kaya, Orhaneli’de Mümtaz Aslan, Yenişehir’de Ercan Özel, Mustafakemalpaşa’da İsa Söğüt isimleri açıklanmıştı.

Adaylık sürecinde bu hafta tüm parti adaylarının açıklanması bekleniyor.

2024 yerel seçimlerin hareketli bir süreç getireceği malum.

Bakalım neler yaşanacak seçim sürecinde?

Sağlıklı ve esen kalın.

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