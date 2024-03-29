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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan seçim sürecini değerlendirdi

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan konuk oldu

SİYASET 29.03.2024, 17:19
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan seçim sürecini değerlendirdi

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan konuk oldu.REYHAN ÖZBAKIR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 31 Mart seçimlerine 2 gün kala AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Herkes Duysun TV'de seçim sürecini değerlendirdi.

"MUHALEFET HAYAL SATIYOR"

Seçim sürecinin oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Davut Gürkan, " Yerel seçimler Türkiye genelinde artık genel seçim havasında geçiyor. Artık mahalli ihtiyaçlara yönelik istek ya da şikayetler vatandaşlardan daha nadir gelmeye başladı. Bizim adaylarımızın özelliği projelerimizi konuşuyor anlatıyor olmamızdır. Ancak karşı tarafta projelerden çok hayaş satıcılığı olduğunu görüyoruz." dedi.

Muhalefetin yerel seçim sürecinde sıra dışı vaatleri olduğunu vurgulayan Davut Gürkan, " Bursa'da ana muhalefetin başkan adayı 120 kilometrelik metro hattından bahsediyor. Bu vaadin ne kadar zaman ölçeğinde ve hangi finansmanla yapılacağını anlatması lazım. Yine farklı bir seçim vaadinde ayda emeklilere 2 bin lira verileceğini söylediler. Acaba Bursa'da ne kadar emekli olduğunu biliyorlar mı?" dedi.

"BİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETTEN YANAYIZ"

Bugün sahada emklilerin maaşları ile ilgili sitemlerinin olduğu söyleyen Davut Gürkan, "Emeklilerimizin sıkıntılarını anlıyoruz. Ancak biz bu ülkeyi sürdürülebilir hizmetlerle idare etmek istiyoruz. Hiç kimsenin maaşından ya da devletin kendisine vereceği hizmetlerden endişesi olmasını istemiyoruz. Şu anda herhangi bir emekli ya da devlet memurunun maaşlarını alamayacağına dair bir sıkıntısı var mı? Böyle bir durum söz konusu değil. Bunu kimse iddia edemez. Bizim artık o özgüvenimiz var." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BURSA MİTİNGİNDEN MEMNUN KALDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Bursa ziyareti hakkında da yorumda bulunan Davut Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın Bursa mitingini nasıl değerlendirdiğini aslında devamında yapılan Kocaeli mitinginden gördük. Cumhurbaşkanımız Kocali'de 'Buraya muhteşem bir mitingden geliyorum' dedi. Bizim için bu yeterli bir övgü. Miting hafta arasında olmasına rağmen yoğun bir katılım oldu. 

"ADAYLARIMIZ SAHADA ÇOK AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Bursa'da adayların değiştiği ilçelerde yeni isimlerin nasıl karşılık bulduğu sorusunu üzerinde Davut Gürkan, "Kemalpaşa'da MHP'nin oylarında ciddi bir artış olunca bu durum her iki genel merkezin dikkatini çekti ve Ahmet Beygirci adayımız oldu. Kemalpaşa'da gidişatın iyi olduğunu düşünüyorum. Mudanya'da Gökhan Dinçer sahada çok aktif bir şekilde çalışıyor. Nilüferde'de aynı şekilde Celil Çolak çok aktif bir şekilde çalışıyor. Diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Güzel neticeleri pazar akşamı göreceğiz inşallah." dedi.

"ESER VE HİZMET SİYASETİ 22 YILDIR AMACIMIZ"

31 Mart için Bursalı seçmenlere seçim öncesi son mesajını veren Davut Gürkan, " 31 Mart'ta vatandaşlarımız yerelde en iyi hizmeti verecek olan, bu konuda gayreti olan başkanlarımızı tercih etmelerini bekliyoruz. Bizim derdimiz hizmet ve eser siyasetidir. 22 yıldır da bunun derdindeyiz. Rabbim hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin diyorum." dedi.

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