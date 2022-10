AK Parti Bursa: Güçlü geleceğin imzası Gemlik'te atıldı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan TOGG Gemlik Kampüsü’nün her alanda Türkiye’nin lokomotifi konumundaki Bursa’nın gelecek vizyonunun imzası olduğunu belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa'da iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak geleceğin otomobillerinin ana üretim üslerinden biri haline getiren kampüsün açılışının gururunu tüm Türkiye ile birlikte yaşadıklarını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, TOGG Projesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin Gelecek Yüzyıl Vizyonu’nun en önemli ayaklarından biri olduğunu söyledi.

60 yıl önce çeşitli nedenlerden yarım kalan ‘Devrim Otomobili’ ile yarım kalan hayallerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi, Aziz Milletin azim ve feraseti ile gerçeğe dönüştüğüne şahitlik ettiklerini belirten Gürkan, “Teknoloji, enerji, savunma sanayi gibi bir çok alandaki dünyaya örnek adımlarımızın yanı sıra hayatın her alanındaki reformist çalışmalarımızla Türkiye’yi her alanda kalkındırmaya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tüm dünyada söz sahibi bir ülke haline getirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bizler de bu kutlu yolculuğun Bursa’daki neferleri olarak her zaman olduğu üzerimize düşeni yapacak, Bursalı Hemşehrilerimizle gelecek vizyonumuzu paylaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle milli gururumuz TOGG’un ilimizdeki üretim kampüsünün ve Türkiye’nin güçlü geleceğinin tüm dünyadaki yansımalarından biri olacak TOGG Otomobillerimizin Gemlik İlçemize, Bursamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.