AK Parti Bursa'dan teşkilat istişarelerine devam

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ana kademe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile toplantıda biraraya geldi. Başkan Gürkan, AK Parti teşkilatları arasında bir ilk olarak kurdukları çağrı merkezleri ile vatandaşları ve üyelerini arayarak, hatırlarını soruyor, talep ve önerileri ile ilgili bilgileri birinci ağızdan alıyor.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, il seçim işleri başkanlığı tarafından kurulan çağrı merkezleri ile aynı zamanda Bursa’daki en son seçime göre 6835 seçim sandığında görev alan sandık kurulları üyelerini arayarak, hasbihal ettiklerini ve bilgilerini güncelliyor, çalışma ile teşkilat bağlarını güçlendiriyor.

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile bir toplantı düzenleyen Başkan Gürkan, teşkilat mensuplarına çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Davut Gürkan, AK Parti Bursa Teşkilatları olarak, her dönemde olduğu gibi tüm teşkilat mensupları ile birlik ve beraberlik anlayışlarının en güzel örneklerini sergilediklerini vurguladı.

Gürkan, geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye’ye örnek bir saha çalışması olarak hayata geçirdikleri ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ ziyaretleri ile Milletvekilleri ve her kademeden teşkilat üyeleri ile Bursamızın her noktasında verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye’de bir ilk olarak kurdukları çağrı merkezleri ve ziyaretlerle vatandaşları, üyeler ve seçim başarısının anahtarı konumundaki sandık görevlilerine ulaşarak hatırlarını sorduklarını beirten Başkan Gürkan, "Gönüllerine giriyor ve bilgilerimizi güncelliyoruz. Bizler yüreği Türkiye aşkı ile birlikte atan büyük bir ailenin mensupları olarak gücümüzü bir, iri, ve diri bir şekilde aynı hedefle yol yürüyüşümüzden ve aziz milletimizin bizlere olan güveninden alıyoruz. Bu güç ve güvenden destek alarak Türkiye’nin Yüzyılı’na giden yolda üzerimize düşen her şeyi yapabilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu yolda bizlerle yürüyen tüm dava arkadaşlarıma ve güvenini bizlerden esirgemeyen Bursa Halkı’na teşekkür ediyorum" diye konuştu.