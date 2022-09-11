AK Parti Bursa'dan kurtuluşun 100. yılı mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan yazılı olarak yayımladığı mesajında, Türk Milleti’nin tarihin her döneminde karakterinin temelini oluşturan bağımsızlığını korumak adına büyük onur ve cesaret örnekleri sergilediğini belirtti. Başkan Gürkan, Kurtuluş Savaşı sürecinde de dünyaya örnek bir destan niteliğinde bir müdafaa ile Türk Milleti’nin tüm fedakarlığıyla vatanını, bayrağını savunduğunu hatırlattı.

Her dönemde olduğu gibi Kurtuluş Mücadelesi’nin de sembollerinden olan Bursa'nın işgali ile meclis kürsüsüne serilen siyah örtünün işgalin bitmesiyle büyük bir sevinçle kaldırıldığını belirten Davut Gürkan, mesajında, "Yaklaşık 600 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan ve herkes tarafından gözbebeği olarak görülen Bursa'mızın, düşman kuvvetlerince ele geçirilmesini elbette ki milletimiz kabul etmeyecekti. Bu harekete karşı Bursa'da, düşmana karşı verilen büyük mücadeleyle bağımsızlık tutkumuz bir kez daha bütün dünyaya gösterilmiştir. Başta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o mücadele sırasında bağımsızlığımız için canlarını feda eden şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla Bursalı Hemşehrilerimize bir kez daha sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.