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AK Parti Bursa'dan ilk açıklama... Alinur Aktaş: Tertemiz belediye bırakıyorum

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile Alinur Aktaş ile birlikte ortak açıklama yaptı Seçim sonuçlarının açıklanmadan yalan ve iftira siyasetinin Bursa'da devreye sokulmasına tepki gösteren Davut Gürkan ve Alinur Aktaş, CHP'nin tırlarla evrakların kaçırıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi Aktaş, "Geride tertemiz bir belediye bırakıyorum" dedi

SİYASET 31.03.2024, 00:56
AK Parti Bursa'dan ilk açıklama... Alinur Aktaş: Tertemiz belediye bırakıyorum

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile Alinur Aktaş ile birlikte ortak açıklama yaptı. Seçim sonuçlarının açıklanmadan yalan ve iftira siyasetinin Bursa'da devreye sokulmasına tepki gösteren Davut Gürkan ve Alinur Aktaş, CHP'nin tırlarla evrakların kaçırıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Aktaş, "Geride tertemiz bir belediye bırakıyorum" dedi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan,daha sonuçlar açıklanmadan olmamış şeyleri olmuş gibi göstererek kurumları zan altında bırakmak hiç hoş bir şey olmadığını söyledi.

"İKTİDAR OLARAK YAPMAMIZ GEREKEN İŞLER VAR"

Daha seçimin sonuçları açıklanmadan yalan ve iftira siyaseti üzerinden Bursa'da konuşulması uygun bulmadıklarını ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan,  "Bursa'da yüzde 89 sandıklarımız açıldı. 793 sandık kaldı. Açılan sandığa göre CHP'nin oy oranı yüzde 47,8, CHP'nin 38,3 olduğunu belirterek, İYİ Parti'nin yüzde 2,24 oy ile garabet bir puanla ömürlerinin bittiğini göstermiş oldular. 9 ilçemiz AK Parti, 6 ilçemiz CHP'de, 2 ilçemizde İYİ Parti'de kalmış oldu. Gerçekten bir demokrasi şöleni içerisinde iradelerini sandıklarda beyan ettiler. Önümüzde 4,5 yıldan fazla süre var. İktidar olarak yapmamız gereken işler var. Bundan sonraki süreç hakkımızda hayırlı olur diyorum" dedi.

Gürkan, Bursa'da 720 bin emekli olduğunu belirterek, CHP'nin 2 bin lira vaadini de emekliler olduğu kadar, bizler de verilen vaatlerin sözlerini takip edeceklerini söyledi.

AKTAŞ: GERİDE TERTEMİZ BİR BELEDİYE BIRAKIYORUM

"Seçim bitti, demokrasi tecelli etti" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, "Bir önceki yerel seçime göre yüzde 12-13 azalış söz konusu 250 bin seçmenin sandığa gitmediğini düşünüyorum. Ülkemizin bir çok noktasında yaşanan oy kaybını Bursa'da bizler de yaşadık" dedi.

Geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade eden Aktaş, pandemi, sel ve yangınlarla zor bir süreçler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman mazaret üretmediklerini ifade ederek, dokunulmayan yer kalmadığını söyledi.

CHP adayı Mustafa Bozbey'i de tebrik için aramak istediğini ancak henüz sonuçların bile açıklanmadan iftiralarla karşı karşıya kaldığını belirten Alinur Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi'ne bırakın bir tırı, bir taksi bile yanaşmadı. Daha ilk dakikadan bunları yapmak ahlaki değil. Tertemiz bir belediye bırakıyorum. Kısa bir süre önce de mal varlığımı da İYİ Parti adayının tavsiyesiyle açıklamıştım.  Kara propagandayla veya algıyla yapılan çalışmaların sonuç vermeyeceğini belirtmek istiyor ve konuyu Bursalılara havale ediyorum" diye konuştu.

???? Canlı Yayın Basın Açıklaması https://t.co/QyGf4eWkTH — AK Parti Bursa (@akpartibrs) March 31, 2024

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