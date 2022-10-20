Son Dakika

AK Parti Bursa'dan ilçe teşkilatlarına ziyaret

SİYASET 20.10.2022, 15:41
AK Parti Bursa'dan ilçe teşkilatlarına ziyaret

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarına ziyaretlerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) -AK Parti Bursa İl Başkanlığı, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gürsu ve İnegöl ilçelerinde ana kademe, kadın ve gençlik kolları mensupları ile biraraya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, burada teşkilat mensuplarından çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Tüm saha çalışmaları ile birlikte geçtiğimiz haftalarda AK Parti Bursa Milletvekillerinin de katılımları ile 17 ilçede gerçekleşen ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ programlarında ilçelerinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan tüm mahalleleri kapsayan ziyaretleri nedeniyle Gürsu ve İnegöl ilçe teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Gürkan, Bursa genelinde tüm teşkilat mensupları ile birlikte her zaman olduğu gibi sahaya hâkim olduklarını belirtti.

Başkan Gürkan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana gücünü aldığı milletle iç içe yönetim ve hizmet anlayışlarının her dönemde en güzel örneklerinin Bursa’da verildiğini vurguladı.

Başkan Gürkan, 17 ilçenin tamamında olduğu gibi İnegöl ve Gürsu ilçelerinde de her kesimden insanımıza ulaşarak, ortak akıl yoluyla ilçelerimize ve şehrimize en doğru hizmetleri getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bursalı Hemşehrilerimize de bu çabamızı görüyor ve takdirlerini her seçimde sandıklara yansıtarak, partimizin gücüne güç katıyor. İnancımız odur ki Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her alanda güçlü bir Türkiye vizyonumuz önündeki önemli süreçlerden olan 2023 seçimlerinde de bu güvenden aldığımız güçle sandıklardan zaferle çıkacağız. Yine inanıyoruz ki bu zaferin en büyük destekçileri yine Bursa Halkı ve AK Parti Bursa Teşkilatları olacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2022
İmsak 05:49
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:24
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Brentford 11 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 11 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 9 9
17. Aston Villa 10 9
18. Wolves 11 9
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 9 22
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Celta Vigo 10 10
14. Espanyol 9 9
15. Mallorca 10 9
16. Getafe 10 9
17. Girona 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3