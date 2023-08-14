AK Parti Bursa'dan 22. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, 14 Ağustos 2001 tarihinde ‘Erdemliler Hareketi’ olarak kurulan ve Türk siyasi tarihine hizmetleri ile damga vuran AK Parti’nin 22’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Partinin 22’inci Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Gürkan, kutlama mesajında, AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren hayatın her alanında gerçekleştirdiği reform niteliğindeki icraatları ile, Türk milletinin güven ve takdirini kazandığını belirten Başkan Gürkan, bu güven sayesinde Türkiye’nin dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her alanda güçlü bir Türkiye hedefiyle kurulan AK Parti’nin bu gün de aynı şevk ve heyecanla yoluna devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, mesajında, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye’nin sadece eksikliklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağımız atılımlarında altyapısını kurduk. Belirlediğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmanın şevk ve heyecanı,Türkiye Yüzyılını başlatmanın haklı gururu içerisinde, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışıp, ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz" dedi.

"Geçen 22 yılda olduğu gibi bundan sonra da AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza emin ve kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" diyen Başkan Gürkan, "Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesile ile ahirete irtihal eden dava arkadaşlarımıza da yüce Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti'mizin 22’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.