AK Parti Bursa'da teşkilatın nabzını tutmayı sürdürüyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilatları ile düzenli aralıklarla biraraya gelmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - AK Parti Osmangazi İlçe üç kademe yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştiren İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti il başkan yardımcıları ve yöneticilerinin yanı sıra ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Davut Gürkan, Osmangazi İlçesi’nin Bursa ve partileri için önemine vurgu yaptı. Başkan Gürkan, birçok ilden fazla nüfusu ve dinamik yapısı ile Bursa’nın merkezi konumundaki Osmangazi’nin, demografik özellikleri ile adeta Bursa’nın ve Türkiye’nin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Osmangazi İlçe Halkı’nın partilerinin kuruluşundan bu yana teşkilatlarının en önemli destekçilerinden olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Bursamızın kalbi, Osmanlı’nın yaşayan yadigârı Osmangazimizden sandıklara yansıyan her oy her alanda güçlü Türkiye hedeflerimize giden yolda bize güç veriyor” dedi.

Osmangazi Teşkilatlarının da her dönemde bu bilinç ve sorumlulukla çalıştıklarını ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan, "Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ ziyaretlerimizde de her zaman olduğu gibi örnek bir çalışma sergiledi. Ziyaretlerimizde ve tüm çalışmalarımızda bizlere güç veren tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin Yüzyılı vizyonumuzla hedeflerimiz yolunda adımlarımızı sıklaştırma ve güçlendirme zamanıdır. Bursa teşkilatları olarak her zaman olduğu gibi bu yolda da partimizin lokomotifi konumunda olacağımıza, her zaman olduğu gibi örnek işlere imza atacağımıza olan inancımız tamdır” diye konuştu.