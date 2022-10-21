AK Parti Bursa'da Orhangazi ve Karacabey istişaresi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi ve Karacabey ilçe yöneticileri ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, düzenli aralıklarla ilçe teşkilatları ile biraraya gelerek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler alıyor.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantılarda ilçe yöneticileri ile istişarelerde bulunan Başkan Gürkan, her seçimde partilerine verdikleri destekle AK Parti Bursa Teşkilatlarının sac ayaklarından olan Orhangazi ve Karacabey ilçe teşkilatlarının 2023 seçimlerinde de en büyük destekçilerinden olacağına inancını vurguladı.

Başkan Gürkan, geçtiğimiz haftalarda milletvekillerinin de katılımları ile ‘Yüz Yüze Yüz Gün Bursa’ sloganı ile gerçekleştirilen ziyaretlerde ilçelerindeki her kesim insana ve sivil toplum kuruluşuna ulaşılmasına sağlayan programları için teşekkür etti.

Orhangazi ve Karacabey ilçe yöneticileriyle buluşan Gürkan, çeşitli vesilelerle ilçe halkı ile düzenli olarak biraraya gelen ve ilçe halklarının görüş, istek ve önerileri doğrultusunda çalışmalarını şekillendiren AK Parti ilçe teşkilatları ve büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hizmet anlayışı ile Bursa’nın her noktasına hak ettiği hizmetlerin götürüldüğünü anlattı.