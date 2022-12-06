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AK Parti Bursa'da kuruluşuna hizmet verenlerle buluşuyor

SİYASET 06.12.2022, 15:57
AK Parti Bursa'da kuruluşuna hizmet verenlerle buluşuyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönemlerde hizmet vermiş belde ve belde belediye başkanları ile toplantıda biraraya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde hizmet vermiş dava arkadaşları ve büyükleri ile buluşmalarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katılımı ile son olarak önceki dönemlerde hizmet vermiş belde ve belde belediye başkanları ile toplantıda biraraya gelen Başkan Gürkan, Türkiye’ye ve millete hizmet yolunda emek veren, AK Parti’nin her alanda güçlü Türkiye hedefleri doğrultusundaki kutlu yürüyüşüne katılan her dava erinin kendileri ve partileri için önemine vurgu yaptı.

AK Parti’nin gücünü birlik ve beraberliğinden, halkın verilen hizmetlere karşı her seçimde sandıklara yansıttığı güveninden aldığını söyleyen Başkan Gürkan, “Şimdi hep birlikte yirmi yıldır ülkemize kattığımız kazanımları taçlandırma zamanı. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin önüne serdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu yolunda her zaman olduğu gibi çok çalışacak, üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Türkiye’yi dünyada her alanda söz sahibi haline getiren, uluslararası alanda gündemi belirler konuma getiren, dünyadaki tüm mazlum milletlere umut olan liderimizin izinde her dönemden dava arkadaşımızla adımlarımızı sıklaştırarak yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise tecrübe ve fikir paylaşımları yapılan bu toplantıların önemine vurgu yaptı.

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