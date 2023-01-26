AK Parti Bursa'da eş zamanlı ziyaretlerle 'Türkiye Yüzyılı'nı anlatacak

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen ‘Şehir Buluşmaları’ Programı’ kapsamında Bursa ayağı 27 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - AK Parti Şehir Buluşmaları Bursa ayağı, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katılımıyla Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek.

17 ilçede sürdürülecek buluşmalarda yeni dönemdeki partinin politikaları anlatılırken, vatandaşlarla da görüş ve öneriler dinlenecek.

AK Parti MKYK üyeleri ve farklı illerden milletvekillerinin tüm ilçelerde gerçekleştireceği ziyaretlerle ilgili bilgi veren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Şehir Buluşmaları’nın Bursa ayağına MKYK üyeleri Ayhan Salman, Abdurrahman Kurt, Hasan Sert ve Bursa Koordinatör Milletvekili İsmail Kaya'nın da katılacağını duyurdu.

Başkan Gürkan, farklı illerden AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyelerinin Bursa’nın tüm ilçelerinde sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamacasına ziyaretler gerçekleştireceğini belirtirken, buluşmalarda Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatarak, Bursa Halkı’nın bu yoldaki, görüşleri ve taleplerini alacaklarını söyledi.

İLÇE PROGRAMLARINA KATILACAK KOORDİNATÖR MİLLETVEKİLLERİ

Programa göre; Osmangazi'yi Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Yıldırım'ı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Nilüfer'i Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İnegöl'ü AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gürsu'yu AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kestel'i AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Karacabey'i AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Mustafakemalpaşa'yı Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gemlik'i AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Mudanya'yı AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, İznik'i Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Orhangazi'yi AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Yenişehir'i AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Keles'i AK Parti İstanbul Milletvekili F.Süleyman Denizolgun, Orhaneli'yi AK Parti MKYK Üyesi Emre Mete, Büyükorhan'ı AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Harmancık'ı AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı ziyaret edecek.