AK Parti Bursa'da bayramlaşma ikinci gün

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaklaşan Kurban Bayramı’nın tüm Bursa Halkı’na, Türkiye’ye ve İslam Alemi’ne hayırlar ve güzellikler getirmesini diledi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan mesajında, AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bayramlaşma programlarını 10 Temmuz 2022 Pazar Günü (Bayramın ikinci Günü) saat: 12.00’de Bursa Merinos AKKM Büyük Teras Salon’da gerçekleştireceklerini belirterek, tüm Bursa Halkı’nı, AK Parti ve Türkiye sevdalılarını bayramlaşma programlarına davet etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Gürkan, yazılı yayımladığı mesajında, bayram günlerinin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu ifade ederek, pandemi nedeniyle tüm dünyada zorunlu olarak yaşanan fiziki ayrılıkların ardından İslam Alemi’nde yeniden kucaklaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergileneceği bir bayramı daha idrak edecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.