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AK Parti Bozuyük'te miting gibi açılış

SİYASET 06.05.2023, 08:36
AK Parti Bozuyük'te miting gibi açılış

AK Parti Bozüyük’te Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla miting havasında seçim bürosu açtıPazaryeri Gündem/(BİELCİK İGFA)
14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi Bilecik AK Parti Bozüyük’te miting havasında seçim bürosu açtı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın da katıldığı seçim bürosu açılışına Bozüyüklü vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Seçim bürosunun açılış konuşmasında CHP’li Bozüyük Belediyesini eleştiren Eski Sağlık Bakan Yardımcısı AK Parti Bilecik Milletvekili Adayı Halil Eldemir, “Bey efendi yolları daraltıyor nostaljik tren yapacakmış, ama Bozüyüklü hemşehrilerim diyorki, trajik bir eser yapıyor diye. Diğer taraftan da cumhuriyet meydanına bir takım şekiller çizmeye başlamış. Cumhuriyet Halk Partisinin altı okunu işaretliyormuş. İşte bu gün o meydan da değil onun için buradayız. Sayın başkan eğer siz cumhuriyet halk partisinin Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili o altı oku  Bozüyük’e yapacağınıza gidin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Merkezine yapın. Onlar Atatürk’ün partisinden uzaklaştılar. Onlara kimlerin destek verdiğini de biliyoruz. Ben Bozüyüklü hemşehrilerimin vatan sever, millet sever, devlet sever olduğunu düşünüyorum. İşte onun için burada farklı görüşe de sahip olsalar, farklı siyasi partilere de oy veriyor olsalar, Cumhurbaşkanlığı noktasında bu memleket için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza gereğini yapacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

,AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım düzenlenen programda “Ben Bozüyük’e yabancı değilim, hızlı tren yapılırken, Bozüyük’te adım atmadığım basmadığım bir karış toprak kalmadı. Hızlı tren istasyonunu yaparken, beş kilometrelik tünelleri yaparken, hep buradaydık size misafir olduk. Bizde size en güzel hizmetleri yaptık. Hızlı treninizi getirdik, bölünmüş yolunuzu yaptık, o zaman belediye başkanımız şahittir. Bozüyük’ten Kütahya’ya giden, Bozüyük’ten Bilecik’e giden, Bozüyük’ten Eskişehir’e giden bir yerde hızlı tren, tünele giden hızlı tren viyadüğü, bir yerde kara yolu kavşağı, oraya bakınca demiştim ki, ey Bozüyüklüler, burası San Francisco değil, burası Bozüyük. Bozüyük aslını bilir, Bozüyük Şehy Edebali’nin torunlarından gelir, Bozüyük üç kıtaya hakim olan Osmanlının torunlarının yaşadığı yiğit insanlarının memleketidir” diye konuşarak 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerde Bilecik Milletvekili adayları Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy’u desteklemeleri istedi.

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