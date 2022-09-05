AK Parti anketlerde yüzde 32, peki sahada yüzde kaç? Vatandaş AK Parti milletvekillerine nasıl tepki gösteriyor?

Mesut Demir, AK Parti’nin "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde saha çalışmalarını yerinde inceledi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile “Seçime 5 Dakika Mola”da çarpıcı açıklamalar yaptı.

BURSA (İGFA) – İşte Mesut Demir’in kaleme aldığı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisi…

2023 genel seçimler ve 2024 yerel seçimler öncesi siyasi partiler, milletvekilleri, belediye başkanları ile “Seçime 5 Dakika Mola” diyerek, yapacağım röportajları köşemde sizlerle paylaşacağım.

“Seçime 5 Dakika Mola” yazı dizilerimin ilkini "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde Bursa ilçelerini dolaşan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile gerçekleştirdim.

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde sahaya inen milletvekilleri, "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde esnaf ve vatandaşın kapısını çalıp, sorunları yerinde dinledi, çözüm aradı.

Yaklaşık 33 günden buyana sahada olan AK Parti milletvekilleri, sokağın nabzını tuttu.

Bursa’da 17 ilçede çalışmaları yoğun bir tempoda gerçekleştiren AK Parti Milletvekillerine vatandaşın tepkisi nasıl? Vatandaş milletvekillerinden ne istiyor?

Bu soruların cevabını aramak için sahada milletvekilleri ile kapı kapı dolaştım.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Osmangazi’ye bağlı Gülbahçe ve Selamet mahallelerinde esnaf ve vatandaşın nabzını tuttuk.

Gülbahçe ve Selamet mahallesi sakinleri ile biraraya gelen Hakan Çavuşoğlu, muhtar ve vatandaşların dertlerini dinledi.

Bir elinde telefon, diğer elinde ajanda olan Hakan Çavuşoğlu, sorunları tek tek yazdı. Acil çözülebilecek sorunları ise telefonla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilgili müdür ve daire başkanlarını arayarak çözüme kavuşturdu.

Vatandaşı bu durumdan memnun gördüm. Çünkü, milletvekili, belediye meclis üyesi, parti yöneticileri ayağına gelmiş, derdini sormuş, sorununa anında çözüm bulunuyordu.

Hakan Çavuşoğlu’na AK Parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyesi, mahalle temsilcisi, kadın ve genlik kolları eşlik etti.

ASAYİŞ VE OTOBÜS SORUNUNA ANINDA ÇÖZÜM

Gülbahçe’nin en önemli sorununun 2. Bahçe Sokak’ta hurdacıların yanında bulunan boş arazinin sıkıntılı bölge olmasıydı. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın arayan Çavuşoğlu, vatandaşın talebini iletti. Aslan, asayiş toplantısında olduğunu, konu ile ilgili hemen bir ekip göndereceğini söyledi.

Bursa Şehir Hastanesi’ne Gülbahçe’den ulaşım sıkıntısı olduğunu dile getiren vatandaşlar, 19İ otobüsünün 7 mahalleden yolcu alarak hastaneye götürdüğünü, bunun için ek otobüslerin olmasını istedi.

Hakan Çavuşoğlu, BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’ı arayarak sorunu ileterek, ek otobüs hattı talebini iletti.

Mahalleye kadınlar tuvaleti, halı saha, park, sosyal yaşam alanı gibi talepleri dinleyen Hakan Çavuşoğlu, “Rahmet Turgut Özal’ın bir sözü var. ‘Hizmet çikolata gibidir, yersin, yine istersin’ Hizmet de bitmez, talep de bitmez” dedi.

Esnafları da dolaştı ekibiyle Hakan Çavuşoğlu…

Genellikle esnaf, zorlu ekonomik sıkıntıların hep birlikte üstesinden gelineceği mesajını verdi.

Bir fırına uğrayan Çavuşoğlu, yeni çıkan sıcak ekmeği ekibine elleriyle bölerek verdi.

Ardından…

Hakan Çavuşoğlu ile ‘Seçime 5 dakika mola’ diyerek bir parkta sohbet ettik.

“MİLLETİMİZLE YÜRÜYEN TEK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR”

23 Temmuz’da başlayan "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde Bursa ilçelerini mahalle mahalle, sokak sokak dolaştıklarını ifade etti Çavuşoğlu…

“AK Parti milletimizin kurduğu, milletimizin bağrından çıkmış bir parti. Yola çıkarken kendisini benimsediği en önemli ilkeler, ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturu, ‘Millete efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik’, ‘Milli iradeye ne olursa olsun, sahip çıkma iradesini ortaya koyduk’. Bu ilkelerimizi geçen 20 yıllık süreçte de gösterdik. Milli iradeye karşı bir tutum ve davranış olsa, sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere her daim ciddi anlamda karşı koyduk. Bunun en somut hali 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz’da milletimiz çıplak elleriyle, sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini milletimizin arasına atması suretiyle kendi iradesine sahip çıktı. Milletimiz şunu gösterdi; Eğer önünde yürüyen, ufkunu açan, vizyon koyan ve kendisinin belirlediği istikametten yürüyecek olan bir lider bulursa, ki Recep Tayyip Erdoğan bu kişidir. Onun peşinden ölümüne gitmeye hazır. Zaten bunu bilen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarı, hiçbir zaman bu istikametten ayrılmadı…”

“BİZ HEP SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜ YİNE SAHADA OLDUK”

Sürekli sahada olan bir AK Parti’nin neden ’100 Günde Yüz Yüze’ programına başladığını merak ediyordum.

Bakışlarımdan soracağım soruyu anlayan Çavuşoğlu, direk konuya girdi…

“Biz milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla sürekli sahada olan bir partiyiz. Hatta şöyle bir şey var. Seçim yapılır, sandıklar açılır, sonuçlar açıklanır. Biz ertesi günü milletin arasında oluruz. Milletimizden aldığımız güçle, beklenti ve talepleri tespit ederek yolumuza devam ederiz. Teşkilat Başkanlığımızın başlatmış olduğu çalışmayla birlikte ’100 Günde Yüz Yüze’ programını başlatmış olduk. Tüm milletvekili arkadaşlarımızla birlikte süreci devam ettiriyoruz.

Aslında ben geçen yıl tüm ilçeleri dolaşarak nabız tutma imkanı bulmuştum. Bu sene tüm milletvekili arkadaşlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Milletimiz zaten, AK Parti milletvekillerinin kendilerine gelmesini, istek, talep, duygu ve düşüncelerini anlatmak istiyor. Böylelikle tabandan başlayan iletişimin tavana kadar devam etmesi. Milletimizin talep, istek ve düşüncelerini raporlayarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza sunacağız, Cumhurbaşkanımıza iletmiş olacağız…”

BURSALILAR KAPISINA GELEN AK PARTİLİ VEKİLLERE NASIL TEPKİ VERİYOR? NELER İSTİYOR?

Vatandaşın AK Parti’ye karşı tavrı herkesin merak konusu. Bursalılar kapısına gelen Ak Partili vekillere nasıl tepki veriyor? Neler istiyor? Bu sorulara şöyle yanıt verdi Hakan Çavuşoğlu…

“Saha çalışmalarında en önemli gözlemim, 3 ay öncesine göre milletimizin AK Parti gittikçe artan bir teveccühünün varlığını görüyorum. Bunlardan en önemlisi, talep kalemi ekonomiye ilişkin beklentiler. Dar gelirli çalışan kesimin Haziran ayında yapılan iyileştirmeler ile alım gücüne ilişkin vermiş olduğumuz zamlar, memurların 3600 ek gösterge beklentilerinin karşılanması, sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem ile ilgili ocak ayında maaşlara yeniden önemli iyileştirmelerin yapılacak olması sebebiyle çalışan kesimin büyük bir memnuniyeti var…”

“MALİYETLERDEN ŞİKAYETÇİ OLAN ÇİFTÇİLERİMİZ, ÜRÜN FİYATLARININ ARTMASINDAN MEMNUN”

Ekonomide yaşanan sıkıntılar, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar neticesinde tarım daha çok öne çıktı. Hatta insanlar, apartman balkonlarında saksıda domates, biber, marul yetiştirmeye başladılar.

Tarımda ne durumdayız? Kırsal kesimlerde yapılan ziyaretlerde çiftçilerin tavrı nedir? Neler istiyorlar? diye sordum AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’na…

“Bursa aynı zamanda bir tarım kenti. Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ilçelerimiz ağırlıkta tarım ile uğraşan kesimi kapsıyor. Çiftçimizin mazot, gübre ve yem fiyatlarının artması ile ilgili şikayetleri var. Ancak, ürün fiyatlarının bu maliyetleri karşılayacak şekilde artışa sebep olduğunu söylemeleri ile memnuniyetlerini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 liralık destek ile birlikte buğdayı 7,5 lira olarak açıklamıştı. Üreticilerimiz ile birlikte şu hesabı yaptık. 1 dönümde 130 kiloluk elde edilen buğday, aslında bir dönüme yapılan bütün maliyetleri karşılıyor. Bu da bir dönümden fazla elde edilen her buğday birimi, çiftçimizin kazancı oluyor. Domateste de tarladan 4 liraya verildiğine şahitlik ettik. Biber fiyatlarından da çiftçimizin memnuniyeti var. Yağlık ayçiçek ile ilgili beklentiler var. Onu da inşallah beklentileri karşılayacağız. Zeytin üreticimiz de maliyetleri karşılayacak bir fiyat beklentisi var. Bunu da Marmarabirlik ile görüşerek zeytin üreticimizi mağdur etmeyeceğiz…”

“BELEDİYELERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”

Büyükşehir ve ilçe belediyelerle ilgili eksik hizmet konusunda vatandaşların taleplerini de sordum Hakan Çavuşoğlu’na…

“Yerel yönetimler olarak ne kadar hizmet verseniz de, yeni ihtiyaçlar, beklentiler doğuyor. Mutlaka eksik hizmet oluyor. Bunları da yerel yönetimlerimiz, belediye başkanlarımız, tüm personelleriyle birlikte talepleri karşılamak için bir gayret sarf ediyorlar. Biz de eksikleri not aldık. Onları belediye başkanlarımızla istişare edeceğiz…”

TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ STRATEJİK KONUMU SAHADA VATANDAŞA NASIL YANIYOR? VATANDAŞ NE BEKLİYOR?

“Seçime 5 Dakika Mola” süremizi biraz aşmıştık Hakan Çavuşoğlu ile... Sohbetimiz arasına dalan vatandaşlar, bir şey sormak, taleplerini iletmek için geliyordu yanımıza. Geçmişte Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapan Hakan Çavuşoğlu’yu gören bir şey söylemek istiyordu. Ara buldukça aklımızdaki soruları sorduk Hakan Çavuşoğlu’na…

“Türkiye’nin içinde bulunduğu stratejik konumu aslında her şeyi özetliyor. Çünkü biz iki kıtayı birbirine bağlayan, enerji koridorlarının üzerinde kesiştiği bir ülkeyiz. Türkiye’nin sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde başlatmış olduğu diplomasi atağı, barış adına atılan adımlar ve Türkiye’nin hedeflerine yönelik alınan kararların vatandaş nezdinden büyük memnuniyet odağı olduğunu gördük. Anadolu insanımız, ülkemizin dış politika ile ilgili çalışmalarını çok iyi görüyor. Aslında biraz da kızgınlıkları ve öfkeleri var. Çünkü Amerikancı bir anlayış ile Türkiye’yi adeta ket vurmak isteyen, kendi iddia ve tezlerine göre prensiplerin vaz geçirmek isteyen Batı ülkelerinin sözcülüğüne soyunmuş bir muhalefet var. Bu da milletimizin gözünden kaçmıyor açıkçası. Birkaç gün önce Yunanistan F16 uçaklarımıza S300’leri kilitledi. Bundan bir gün sonra 6’lı masanın minbandarı olan Ana Muhalefet Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bizim S400’lere gerek yoktu. S400’leri niye aldık. Bize kim saldıracak’ diye açıklamalarda bulundu. Bu tamamen insanların aklıyla alay etmek anlamına geliyor. Bu durum siyasette gelinen uç nokta. Dünya ve ülke gerçeklerinden bu kadar uzak bir siyasi profil şuana kadar Türkiye görmedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta atılan adımlar, tahıl koridorunun açılmış olması birer diplomasi zaferidir. Tüm bunlar yaşanırken, bir söz, bir cümle, ‘Türkiye bu konularda başarılı olmuştur, tebrik ediyoruz’ anlayışını, sözünü duyamıyorsunuz. Bir muhalefet partisi yetkilisinin söylediği, ‘Dünyanın en iyi işini yapsanız da, biz sizi alkışlayacak değiliz’ anlayışı, muhalefetin hücrelerine kadar sirayet etmiş bir tutum. Milletimiz sandığı bekliyor. Sandık gelecek, yine Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıkacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, milleti için gecesini gündüzüne katan, dünyada ender sayılabilecek bir lider. Milletimiz kıymetini biliyor, bilmeye devam edecek…”

“GENÇLİĞİMİZİ A,B,Y,Z KUŞAĞI DİYE KATEGORİZE ETMEK ASLA DOĞRU DEĞİL”

Siyasi partilerin hedef noktası Y ve Z kuşakları ile ilgili sahada gençlerin AK Parti’ye bakış açılarıyla ilgili de açık ve net bir şekilde konuştu Çavuşoğlu…

“Biz kuşakları Z kuşağı, Y Kuşağı, A Kuşağı gibi nitelendirmelerle kategorize etmeyi, onları belli kompartımanlar içerisine almayı asla doğru bulmuyoruz. Bizim bir gençliğimiz var. Bu gençlik, ülke gerçeklerinden asla uzak değildir. Her ne kadar gençliğimize haksızlık yapılmak suretiyle, ‘Bunlar apolitiktir, bunlar proses tavır sergilerler. Bunlar muhalif ruha sahiptir’ denilse de, tüm bu tezleri tuz-buz eden bir süreç yaşandı bu ülkede. 15 Temmuz’da 14 yaşında gençliğinin baharında, çocukluğunu henüz tamamlama aşamasında diyebileceğimiz kardeşlerimiz o tankların önüne çıktılar. Bu nasıl apolitikliktir, nasıl prosesliktir. Vatan, milleti, ülke söz konusu olduğunda asla korkmadan kendisini tehlikeye atabiliyor, göğsünü siper edebiliyor. Bu kategorileştirmeye asla katılmıyorum. Türkiye’nin 2053’ünü, 2071’ini hedefleyen, o süreçte ülkemizi dünyanın zirvesine ulaştıracak gençlik ruhuna ihtiyacımız var. Bu ruhu gençliğimizde görüyoruz. Gençliğimiz bu ülkede neler yapılıyor bunu görüyor ve ona göre sandıkta kararını verecektir…”

“AK PARTİ, SON SEÇİMLERDEKİ OY ORANINI KORUYOR”

Gelelim anketlere… Çeşitli araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde AK Parti yüzde 32-35 aralığında gözüküyor. Sahada durum nasıl? AK parti önceki seçimlerde ciddi oy kaybı oldu mu? diyerek son sorumu sordum Hakan Çavuşoğlu’na…

“AK Parti her zaman araştırmalara, istişarelere önem vermiş bir partidir. Genel Merkezimiz aylık olarak düzenli anket çalışmaları yapar. Geçen gün AK Parti Arge Başkanımız Mustafa Şen, açıklamalarda bulundu. Bana göre anketin en somut göstergesi saha ve sandıktır. Sandık geçtiğimiz günlerde Afyon ve Çankırı’da yaşandı. Bugün 6’lı masa olarak nitelendirilen tüm partilerin hezimete uğradığını, sandığa gömüldüklerini gördük. Genel Başkanlar nezdinde Afyon’da bir bölgeye giderek miting toplantısı yapan Genel Başkan’ın aldığı oy sayısı 17. Hani senin AK Parti zamanında aldığın yüzde 50 oy sana aitti. Niye almadın? Çankırı’da da aynı durum yaşandı. Ben 2011 yılından buyana 8 seçim yaşadım. Her seçim öncesinde sahada oldum. Sahadaki atmosferi koklayabilen bir insanım. Şuanda 6’lı masanın ve bunu destekleyen fondaş medyanın bahsettiği gibi AK Parti gücünden hiçbir şey kaybetmiş değil. Sadece şu var, Milletimiz bekliyor. Ama AK Parti’nin yapacağından emin. O beklentinin karşılanmasını bekliyor. O zaman zaten gereğini yapacak. Biz de milletin beklentilerine cevap vermek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz…”

AK Parti’nin 2018 genel seçimlerinde aldığı oy oranını koruduğunu sözlerine ekledi. 2018 genel seçimlerinde Bursa'da Ak Parti yüzde 46,2 ile 11, CHP yüzde 22,7 ile 5, İYİ Parti yüzde 12,4 ile 2 ve MHP yüzde 10,7 ile 2 milletvekili kazanmıştı.

Bakalım 2023 seçimlerinde nasıl sonuç elde edilecek?

Sağlıklı ve esen kalın…