AK Parti Ankara adaylarını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın 25 ilçesindeki belediye başkan adaylarını bugün düzenlenecek törenle kamuoyuna duyuracak.ANKARA (İGFA) - ATO kongre merkezinde düzenlenecek tören saat 12.00'de başlayacak.

AK Parti, Başkent'teki 25 ilçesinin 20'sinde kendi aday göstereceği isimlerle yarışacak. 5 ilçede ittifak ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek. Mevcut belediye başkanlarından yaklaşık yüzde 20'sinin değişmesi bekleniyor.

Törende, Ankara için bestelenen seçim şarkıları da ilk kez çalınacak.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta da düzenlenen törenle AK Parti, İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarını törenle tanıtmıştı.