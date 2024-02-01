AK Parti Ağrı Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın'dan yoğun çalışma

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kent genelinde ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.AĞRI (İGFA) - Hane ve iş yeri ziyaretleri ile vatandaşlarla buluşan Av. Mehmet Salih Aydın talep ve önerileri dinleyerek sorunlara çözüm bulmak adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Ağrılıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Belediye Başkan Adayı M. Salih Aydın gösterilen teveccühten ötürü teşekkür ederek çay tekliflerini geri çevirmedi.

Ağrı’da çalmadık kapı bırakmayacağız düsturu ile hareket etmeye özen gösteren Aydın hanelere misafir olarak ailelerle birlikte demlenen sıcak çay eşliğinde sohbet gerçekleştiriyor. Vatandaşların sorunlarını yerinde görüp, dinleyerek çözüm adına çalışmalar yürüten M. Salih Aydın notlar alarak konularla ilgili fizibilite çalışması gerçekleştiriyor.

Güne sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin geç saatlerine kadar -20 dereceyi bulan soğuklara aldırış etmeden çalışmalarını yürüten AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Av. Mehmet Salih Aydın zorlu kış şartları engelini de sevgi ile aşıyor.

Ağrı’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli olarak istişare de bulunan Av. Mehmet Salih Aydın ziyaretlerini sürdürerek dernek başkanı, temsilci ve üyelerin talep ve önerilerini dinledi.