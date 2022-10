AK Parti: Adıyaman’da 2023’ün rüzgârı esiyor

"2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Adıyaman" programlarını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, programların bitimi sonrasında açıklamalarda bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti teşkilâtlarının her daim diri ve sahada olduğunu belirten Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, partinin Genel Merkez kurmay kadrosu ile gerekse bakanlık düzeyinde son iki ayda Adıyaman'a adeta çıkarma yaptığını söyledi.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen Şehir Buluşmalarını Adıyaman'da gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Dağtekin, programın milletimiz için, bu davaya gönül veren gönül erleri için daha fazla gayret etmemizi sağlayacak enerjiyi toplamak, bilgi ve birikimi edinmek için çok önemli gördüklerini kaydetti.

"AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak kurumsal bir hafızamız var" diyen Başkan Dağtekin, "Teşkilatımızın her kademesi zinde bir şekilde azimle, gayretle çalışmalarına devam ediyor. Basın programımız sonrası Merkez İlçe ile birlikte 9 ilçemize ilçe koordinatörleri ile birlikte bölge milletvekillerimiz çok yönlü ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak teşkilat ziyaretleri, 3 kademe mahalle başkanları toplantıları, hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelinerek, talep ve sıkıntılara dair sohbet edildi. Bizler de Adıyaman merkezde ilk olarak geçmiş dönem milletvekillerimiz, il başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız ve gençlik kolları başkanlarımızla bir araya geldik. 2023 ve 2024 seçimlerinin öneminden bahsederek kuruluşundan bu yana AK Parti’mize, bu davaya gönül vermiş herkesin sahada olmalarını istedik. Sağolsunlar her biri bir ilk günkü aşkla yine bir nefer gibi çalışacaklarını ifade ettiler. AK Parti heyeti olarak esnaflarımızı ziyaretimizde çok güzel anlara da şahit olduk. Görüştüğümüz her esnaf kardeşimiz misafirlerimizi güler yüzle karşılayarak tüm samimiyetleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini ve muhabbetleri ifade etmesi hepimizi duygulandırdı. Hem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ömer İleri hem de MKYK Üyemiz Mücahit Bilici bu ziyaretlerinde çok etkilendiklerini ifade ederek her konuşmalarında birçok ili gezdiklerini ama Adıyaman insanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk dediler. İl Teşkilatımız da ise teşkilat mensuplarımız konuklarımızı büyük bir coşku ile karşıladılar. Davamıza gönül veren, yılmadan mücadele eden teşkilatımızla yaptığımız toplantımızda gördük ki; Adıyaman’da 2023’ün rüzgârı esiyor. Geleceğe sağlam adımlarla yürüyen Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve teşkilat yöneticilerimizle verdiğimiz mücadeleye inanan vatandaşlarımızla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz Allah’ın izniyle" diye konuştu.

Söz konusu programları eş zamanlı olarak icra edebilmenin kolay bir iş olmadığını ifade eden Dağtekin, "Bu denli geniş kapsamlı programları zaten yaparsa AK Parti yapar. Programlardan alnımızın akıyla çıkmak kıymetli teşkilâtımızın gayreti ve azmi sayesindedir. Her bir teşkilat mensubu dava arkadaşıma emekleri ve gayretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Hatırlanacağı gibi program kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, MKYK Üyelerimiz Mücahit Bilinci, Resul Kurt, Şebnem Kocaelçi Elgörmüş, Aişe Nur Nacar, Cüneyt Yüksel, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Fatih Çifçi, Ahmet Akay, Zemzem Gülender Açanal, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Adıyaman’da ağırlandı. Programa Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş da iştirak etti.