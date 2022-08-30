AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı: 30 Ağustos asırlardır hür yaşayan milletin haykırışıdır

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımaldığı mesajında, zaferlerin en önemlilerinden biri olarak nitelendirdiği 30 Ağustos Zaferi'nin asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışı olduğunu ifade etti.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Alkayış, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi’ni büyük bir coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Milletlerin tarihlerinden güç alarak, geçmişlerinden gelen birikimlerinin üzerine geleceklerini inşa ettiklerini ifade eden Alkayış, zaferlerin en önemlilerinden biri olarak nitelendirdiği 30 Ağustos Zaferi'nin asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışı olduğunu ifade etti.

"Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir" diyen Alkayış, "Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev, farklılıklarımızın birliğimizi tamamlayan zenginlikler olduğunu bilerek, geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden Cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" dedi.