AK Parti Adıyaman'da saha çalışmalarını hızlandırdı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gerger ilçesine bağlı köy ve mezraları gezerek köy muhtarları ve köy sakinleriyle bir araya geldiler.ADIYAMAN (İGFA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, muhtarlar ve köy heyetleriyle bir araya gelerek bugüne kadar yapılan hizmetler ve köylerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere ilişkin istişarelerde bulundular.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, meclisin tatile girmesiyle birlikte bu süreci vatandaşlarla en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

AK Parti olarak bizler gelecek seçimleri değil gelecek nesiller için çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Aydın, "Meclisin tatile girmesiyle birlikte soluğu Adıyaman’da aldık. Bir yandan ilimize kazandığımız projeleri yerinde inceliyor diğer yandan mahalle mahalle, köy köy gezerek heşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz. Tabii ki ;Bazı yollar uzun, bazı yükler ağır, bazı mücadeleler çetin olur. Onurlu bir duruş ister, inanmış bir yürek ister, adanmış bir aşk ister. Bu yolda liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına olan inancı gibi çalışkanlığı da bizim şiarımızdır. Bizlerde bu şiardan ilham alarak yollardayız" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, AK Parti İl Başkanlığının yaz programı kapsamında Adıyaman’ın dört bir yanında vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinleneceklerini kaydetti.

2023'te AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman’dan en güzel sonucu alması ve AK Parti’mize en güçlü desteğin sağlanması için yılmadan çalışacaklarını belirten Dağtekin, "Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve parti yöneticilerimizle Adıyaman’ın dört bir yanında sahadayız. İnşallah önümüzdeki aylarda Bakanlarımız, MYK ve MKYK üyelerimizde saha çalışmalarımıza iştirak edecekler. Son bir aydır adeta bir seferberlik ruhu ile saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımıza bazen gece yarılarına kadar devam ediyor. Bugün de Gerger ilçemize bağlı köylerimizi ve mezralarımız gezdik. Sağolsunlar, ziyaret ettiğimiz her hane de Cumhurbaşkanımıza olan özel sevgileri ve muhabbetleri bizim çalışma azmimizi daha da arttırıyor" diye konuştu.