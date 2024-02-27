AK Parti Adayı Savran’dan esnaf ziyaretleri

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, 350 Evler Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) -Savran, AK Parti yöneticileri ile birlikte 350 Evler Mahallesi’nde işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflarla projelerini paylaşarak görüş ve önerilerini dinleyen Savran, “Esnaflarımızı ziyaret edip hayırlı işler diledik, hemşehrilerimizle kucaklaştık. Allah'ım aramızdaki bu gönülden muhabbeti, sevgiyi ve vefayı daim eylesin. Hemşehrilerimizin sıcak karşılaması ve hoş sohbetleri bizi çok mutlu ediyor. Onların güvenini boşa çıkarmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere teveccühlerini gösteren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle 31 Mart’ta yeni bir zafere imza atacağız inşallah.” dedi.