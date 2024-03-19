Son Dakika

AK Parti Adayı Savran'dan Kuzey-Batı Çevre Yolu Projesi açıklaması

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Keşke Çevre Yolu Projesi için bugün bizi eleştirenler görev sürelerinde 18. Madde uygulamasını yapsalardı da biz bugün çevre yolunun inşaatını konuşuyor olacaktık.” dedi.Mehmet UZEL / NEVŞEHİR

SİYASET 19.03.2024, 10:21
AK Parti Adayı Savran'dan Kuzey-Batı Çevre Yolu Projesi açıklaması

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Keşke Çevre Yolu Projesi için bugün bizi eleştirenler görev sürelerinde 18. Madde uygulamasını yapsalardı da biz bugün çevre yolunun inşaatını konuşuyor olacaktık.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, Nevşehir 'de özellikle şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen, Avanos yolu üzerindeki Öğretmenevi arkasından başlayarak Terminal Kavşağı’na kadar uzanan Kuzey-Batı Çevre Yolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda 18. Madde Uygulaması tamamlanan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 Yılı Yatırım Programına alındığını hatırlatan Savran, ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte çevre yolu inşaatına başlanacağını vurguladı.

“ÇEVRE YOLU PROJESİ KAMULAŞTIRMASI İÇİN 2,5 YIL ÇALIŞTIK”

Savran, “Ben göreve geldikten sonra Çevre Yolu Projesi’nde 18. Madde uygulaması ile birlikte kamulaştırmayı Nevşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Keşke bugünlerde bizlere Kuzey Batı Çevre Yolu konusunda eleştiri yönetenler, o görev yaptıkları dönemde çevre yolu ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken 18. Madde Uygulamasını yapabilmiş olsalardı da biz göreve gelmemizin hemen akabinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırım programına aldırmak için uğraşsaydık. Bunlar yapılsaydı bizler 2,5 yıl boyunca 18. Madde Uygulaması ile uğraşmayacaktık. Ben göreve geldikten sonra bu çalışmaya başladık ve kamulaştırmayı tamamlar tamamlamaz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kapısını çalarak 2024 Yılı Yatırım Programı’na aldırırdık. Yani 2024 yılı içerisinde ihalesi yapılacak. Bu 18. Madde uygulaması daha önce yapılsaydı şu anda çevre yolumuzun inşaatı devam ediyordu.” diye konuştu.

“BİZE LAF SÖYLEYENLER ZAMANINDA NEDEN GÖREVLERİNİ YAPMADI?”

Savran, açıklamalarını daha sonra şu şekilde sürdürdü;

“Ben o zaman şartlar neydi? neden 18. Madde Uygulaması yapılmadı bilemiyorum. Ama ben isterdim ki 18. Madde Uygulaması yapılsın ve biz bugün çevre yolunun imalatını konuşalım. İşin enteresan yanı, bu 18. Madde Uygulamasını yapmayan kişiler,  çevre yolu üzerinden bize vurmaya çalışıyor. Belirli bir görev süresi vardı yapsaydı ya 18 uygulamasını? Bizim cevabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz yalandan, riyadan, aldatmadan uzak bir yönetim gösteriyoruz. Bu böyle de devam edecek. Geçmişte ne söylediysek şimdi de ok gibi arkasındayız. Hiçbir zaman eğmeden, bükmeden, lafı değiştirmeden devam ediyoruz.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13