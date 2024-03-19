AK Parti Adayı Savran'dan Kuzey-Batı Çevre Yolu Projesi açıklaması

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Keşke Çevre Yolu Projesi için bugün bizi eleştirenler görev sürelerinde 18. Madde uygulamasını yapsalardı da biz bugün çevre yolunun inşaatını konuşuyor olacaktık.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, Nevşehir 'de özellikle şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen, Avanos yolu üzerindeki Öğretmenevi arkasından başlayarak Terminal Kavşağı’na kadar uzanan Kuzey-Batı Çevre Yolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda 18. Madde Uygulaması tamamlanan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 Yılı Yatırım Programına alındığını hatırlatan Savran, ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte çevre yolu inşaatına başlanacağını vurguladı.

“ÇEVRE YOLU PROJESİ KAMULAŞTIRMASI İÇİN 2,5 YIL ÇALIŞTIK”

Savran, “Ben göreve geldikten sonra Çevre Yolu Projesi’nde 18. Madde uygulaması ile birlikte kamulaştırmayı Nevşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Keşke bugünlerde bizlere Kuzey Batı Çevre Yolu konusunda eleştiri yönetenler, o görev yaptıkları dönemde çevre yolu ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken 18. Madde Uygulamasını yapabilmiş olsalardı da biz göreve gelmemizin hemen akabinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırım programına aldırmak için uğraşsaydık. Bunlar yapılsaydı bizler 2,5 yıl boyunca 18. Madde Uygulaması ile uğraşmayacaktık. Ben göreve geldikten sonra bu çalışmaya başladık ve kamulaştırmayı tamamlar tamamlamaz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kapısını çalarak 2024 Yılı Yatırım Programı’na aldırırdık. Yani 2024 yılı içerisinde ihalesi yapılacak. Bu 18. Madde uygulaması daha önce yapılsaydı şu anda çevre yolumuzun inşaatı devam ediyordu.” diye konuştu.

“BİZE LAF SÖYLEYENLER ZAMANINDA NEDEN GÖREVLERİNİ YAPMADI?”

Savran, açıklamalarını daha sonra şu şekilde sürdürdü;

“Ben o zaman şartlar neydi? neden 18. Madde Uygulaması yapılmadı bilemiyorum. Ama ben isterdim ki 18. Madde Uygulaması yapılsın ve biz bugün çevre yolunun imalatını konuşalım. İşin enteresan yanı, bu 18. Madde Uygulamasını yapmayan kişiler, çevre yolu üzerinden bize vurmaya çalışıyor. Belirli bir görev süresi vardı yapsaydı ya 18 uygulamasını? Bizim cevabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz yalandan, riyadan, aldatmadan uzak bir yönetim gösteriyoruz. Bu böyle de devam edecek. Geçmişte ne söylediysek şimdi de ok gibi arkasındayız. Hiçbir zaman eğmeden, bükmeden, lafı değiştirmeden devam ediyoruz.”