AK Parti Aday Savran, pazar esnaflarıyla kucaklaştı
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, pazar esnaflarıyla kucaklaşarak pazar alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Savran, seçim çalışmaları çerçevesinde bugün kapalı pazar yeri içerisinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tek tek ziyaret ettiği pazar esnaflarına hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, aileleri ile birlikte alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Savran, hediye dağıttığı çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Kapalı Pazar yeri içerisinde hem esnafların hem de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Savran’a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya ve parti yöneticileri eşlik etti.
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|25
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|62
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