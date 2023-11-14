AK Parti aday adaylığı başvuru süresini uzattı

AK Parti 17 Kasım olarak duyurduğu yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzattı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Seçim İşleri Başanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatların il başkanlarının talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kızılcahamam'daki Çalışma Kampı'nda da duyurulan açıklamada, teşkilat temayül yoklamasının 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 arasında yapılacağı kaydedildi.

https://twitter.com/GMsecimisleri/status/1724132027409084416