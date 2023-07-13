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AK Parti Adana İl Başkanı istifa etti
SİYASET 13.07.2023, 14:27
Adana'da AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden 'af' dileyerek istifa etti.ADANA (İGFA) - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Başkan Ay, istifa gerekçesini açıklamazken, "görevden af talebim genel merkezimizle yaptığımız istişareler sonucunda uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.
Ay'ın bu görevi 2019'dan bu yana sürdürdüğü öğrenildi.
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