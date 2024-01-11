AK Parti 15 Ocak'ta 48 ili daha açıklayacak

AK Parti'de aday belirleme çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında aday tespit komisyonu yoğun çalışma sürdürüyor. 15 Ocak Pazartesi günü aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - 15 Ocak'ta ATO Congressium'da 17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki isimler üzerinde titiz çalışma yürütülüyor.

O 48 il içinde en çok merak edilen Ankara ve İzmir adaylarının kim olacağı yönünde.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor.

Partinin Seçim Beyannamesi'nin de 15 Ocak'taki toplantıdan sonra ayrı bir programda açıklanması bekleniyor.