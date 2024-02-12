Ahmet Şafak'tan Devlet Bahçeli'ye çifte takdim

Ünlü Sanatçı Ahmet Şafak, makamında ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Barışmam” isimli yeni şarkısını dinletti ve yeni çıkan “Araf Oteli” romanını takdim etti. Oldukça sıcak ve samimi geçen görüşmede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ahmet Şafak’ın sanat yolculuğundaki başarılarının devam etmesini diledi.ANKARA (İGFA) - Ünlü sanatçı Ahmet Şafak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Genel Başkan Bahçeli’ye “Barışmam” isimli yeni şarkısını dinleten Ahmet Şafak, yeni çıkan “Araf Oteli” isimli romanını da takdim etti. Görüşme sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahmet Şafak arasındaki sıcaklık ve samimiyet oldukça dikkat çekti. Ahmet Şafak’ın ziyaret ve takdimlerinden memnuniyet duyan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Şafak’ın sanat yolculuğundaki başarılarının devam etmesini temenni etti.

ŞAFAK: “LİDERİMİN SEVGİSİ, İLGİSİ VE YORUMU MUTLULUK KAYNAĞIMDIR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Sanatçı Ahmet Şafak, “Bugün Yolbaşçım, Türk Siyasetinin Devlet Çizgisi muhterem Büyüğümün, Milliyetçi Hareketin Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'in huzurundaydım. Her zaman Türk Kültürünün, Türk Müziğinin varlık mücadelesini savunan, daima Milli Kültür ve Milli Musikinin arkasında, yanında, önünde duran büyüğüme yeni şarkım ‘Söz Söyletmem Başkasına Ama Senle Barışmam’ eserimizi arz ettim. Sevgisi, ilgisi ve yorumu benim için mutluluk kaynağıdır. Ayrıca yeni kitabımız Araf Oteli'ni de takdim ettim. Kendisi her zaman şarkı yaparken, kitap yazarken naçiz şahsımı taltif etmiş ve beni coşkuyla yüreklendirmiştir. Yaşadığımız çağa göz olan, iz olan ve biz olan Bilge Liderime dualı saygılarımı sunuyorum” dedi.