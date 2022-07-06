Ahmet Kılıç muhtarlarla buluştu

AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç Bursa’da muhtarlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sait Adiloğlu’nun da eşlik ettiği görüşmede konuşan Vekil Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle muhtarlarımıza gösterdiği ilgi ve alaka, belirli zaman aralıklarıyla onlarla bir araya gelerek buluşması, muhtarlık kurumunun Türkiye’de güçlenmesine yönelik düzenlemeler son derece değerlidir. Muhtarlarımız her zaman bizim yakın çalışma arkadaşlarımızdır” dedi.

Vekil Kılıç’ın muhtarlarla buluşmasında, mahallelerdeki ulaşımda yeni hat talepleri, mahallelere ilave bekçi istihdamı ile asayişin sağlanması yanı sıra yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerin artırılması konuları ele alındı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç muhtarlarla buluşmasına, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ile birlikte Mudanya/Dereköy Mahallesi Muhtarı Nedim Oruç, Tahtakale Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz, Nalbantoğlu Mahallesi Muhtarı Gönül Metelikçi, Kavaklı Mahallesi Muhtarı Serap Özbay, Fethiye Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kelebekler, Balaban Mahallesi Muhtarı Şerif Seven, Davutdede Mahallesi Muhtarı Ersin Özbek, Aktarhüssam Mahallesi Muhtarı Narin Selçuk, Hasköy Mahallesi Muhtarı Levent Aşçı, Meydancık Mahallesi Muhtarı Sultan Demirci, Alacahırka Mahallesi Muhtarı Fevzi Dursun, Tuzaklı Mahallesi Muhtarı Ali İşgören, Zeyniler Mahallesi Muhtarı Nihat Ülker, Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşşsoy, Şehabettin Paşa Mahallesi Muhtarı Osman Duşar ve Doğanbey Mahallesi Muhtarı Osman Ayabakan katıldı.