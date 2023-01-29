Ağbaba: 'Asgari' ev için 30 yıl çalışmak gerek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konut birim fiyatları ile yıllık asgari ücret üzerinden değerlendirmede bulundu. Ağbaba, asgari ücretlinin maaşına hiç dokunmasa bile 30 yılda ev sahibi ancak olabildiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019 yılı sonu itibariyle yıllık asgari ücret 8,27 metre kare eve denk düşerken 2022 Kasım ayı itibariyle 3,44 metre kareye düştüğünü belirtti.

Yıllık asgari ücretin alım gücünün sadece bir evin bir kanepe sığabilecek kadarına denk düştüğünü belirten Ağbaba, "Bir asgari ücretli yemese, içmese, aylığına hiç dokunmasa 2019 yılında 100 metrekare bir evi 12 yıl çalışarak alacakken, 2022 yılında bu 30 yıla çıktı" dedi.

"Merkez Bankası "Konut Fiyat Endeksi" verilerine göre 2019 yılsonunda 2 bin 931 TL konut metrekare birim fiyatı 2022 yılı Kasım ayında 16 bin 984 TL’ye yükseldi" diyen Ağbaba, "2019-2022 yılları arasında Konutların birim metre kare fiyatı yüzde 479 oranında artmış oldu. 2010 yılında 2020 TL olan net asgari ücret ise yüzde 172 oranında artış ile 5500 TL’ye yükseldi. Bu durumda yıllık asgari ücretin denk düştüğü konut birim metre kare fiyatı 2019’dan bugüne her yıl azalmaya devam etti. Bu durumda 100 metrekare bir ev için bir asgari ücretli aylığının bir kuruşunu dahi harcamadan 12 yılda ev sahibi olabilecekken, 2020 yılında bu 14 yıla, 2021 yılında 18 yıla, 2022 yılında ise 30 yıla çıkmıştır" diye konuştu.

Özellikle başkanlık sistemi ile birlikte Türkiye hem orta gelirli aileler hem de asgari ücretliler için barınmanın neredeyse imkânsız hale geldiği ülke konumuna dönüştüğünü ifade eden Ağbaba, 2022 yılında yıllık asgari ücretin sadece bir evin bir kanepe sığabilecek alana ancak denk geldiğini söyledi.